آية الله نوري همداني: الدفاع عن الشعب الفلسطيني من واجب المسلمين

قم / 14 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال آية الله حسين نوري همداني، احد مراجع التقليد في مدينة قم ، إن الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب، هو واجب ديني لجميع المسلمين في العالم.

وفي اشارة الي الجرائم الاسرائيلية في فلسطين، اضاف اية الله نوري همداني، ان فلسطين تتعلق بكل المسلمين، وطالما هناك كيان اسرائيل الغاصب، فان المنطقة لن تنعم بالأمن وسيستمر الاضطهاد .
وشدد علي أنه لا ينبغي السكوت ازاء الجرائم ضد المسلمين في فلسطين والبحرين واليمن، قائلا إنه من الضروري ممارسة الضغط علي المنظمات الدولية لوقف هذه الجرائم ضد المسلمين في مختلف البلدان.
كما أشار آية الله نوري همداني، إلي الأوضاع في البحرين وقال : إن سحب الجنسية من علماء الدين في البحرين واضطهاد المسلمين من قبل حكام هذا البلد، لا ينبغي ايضا السكوت عنه.
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آية الله نوري همداني: الدفاع عن الشعب الفلسطيني من واجب المسلمين

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