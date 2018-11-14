آية الله نوري همداني: الدفاع عن الشعب الفلسطيني من واجب المسلمين

وفي اشارة الي الجرائم الاسرائيلية في فلسطين، اضاف اية الله نوري همداني، ان فلسطين تتعلق بكل المسلمين، وطالما هناك كيان اسرائيل الغاصب، فان المنطقة لن تنعم بالأمن وسيستمر الاضطهاد .

وشدد علي أنه لا ينبغي السكوت ازاء الجرائم ضد المسلمين في فلسطين والبحرين واليمن، قائلا إنه من الضروري ممارسة الضغط علي المنظمات الدولية لوقف هذه الجرائم ضد المسلمين في مختلف البلدان.

كما أشار آية الله نوري همداني، إلي الأوضاع في البحرين وقال : إن سحب الجنسية من علماء الدين في البحرين واضطهاد المسلمين من قبل حكام هذا البلد، لا ينبغي ايضا السكوت عنه.

انتهي** 2344

