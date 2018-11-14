إيران والصين تتفقان علي تسهيل صناعة الأفلام المشتركة

طهران/ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - اتفق رئيس مركز الصين السينمائي، خلال لقائه مع الأمين العام للمجلس الأعلي الدولي للسينما في إيران ومساعد مؤسسة فارابي السينمائية للشؤون الدولية ، علي تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لصناعة الافلام في البلدين وتقديم خدمات سينمائية للطرفين.

و عُقد الاجتماع المشترك بين مؤسسة مجموعة أفلام الصين (China Film Group Corporation) مع معاونية الشؤون الدولية لمؤسسة فارابي السينمائية في مقر المؤسسة اليوم الأربعاء.
في الاجتماع ، قدم ' كي شي' ، رئيس مؤسسة السينما الصينية، خلفية عن المؤسسة، و اقتراحات حول التعاون المتبادل.
واشار الي تنامي السينما الصينية في السنوات الأخيرة منوها الي الخصوصيات البارزة في السينما الإيرانية، معربا عن رغبته بتعاون السينما الإيرانية والصينية لتبادل ونقل الخبرات من أجل الإنتاج المشترك.
بدوره أشار 'رائد فريدزاده' مساعد رئيس مؤسسة فارابي السينمائية إلي التاريخ الطويل للتعاون الثقافي بين البلدين، مؤكدا اهتمام السينما الإيرانية للتعاون الواسع في مجال صناعة التصوير السينمائي مع الصين.
وناقش الطرفان خلال اللقاء تحقيق مذكرة تفاهم مشتركة بين مؤسسات السينما في البلدين من أجل تسهيل أنشطة القطاع الخاص في مجال إنتاج الأفلام السينمائية والوثائقية ، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال والمراهقين، ودراسات الجدوي حول تجهيز وتحديث قاعات السينما في إيران، نظرا لقدرة هذه المؤسسة ومراجعة إطلاق خدمة ' سينما الريف المتنقلة' ، تماشيا مع التقنيات التي أدخلتها المؤسسة، وامكانية عرض أفلام البلدين بطريقة واسعة النطاق وتجارية، وعقد مهرجان للأفلام الإيرانية والصينية في البلدين.
كما حضر الاجتماع كل من مصطفي أحمدي، مدير قسم الإنتاج السينمائي في فارابي، و'شائولين كوانغ'، مدير العلاقات الدولية و'تشن شانغ' ، مدير إدارة صناعة الأفلام الصينية.
مؤسسة الصين السينمائية، هي مؤسسة تابعة لحكومة البلاد، وهي مكلفة بتوزيع الأفلام بشكل رسمي والتعاون مع الدول الأخري .
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إيران والصين تتفقان علي تسهيل صناعة الأفلام المشتركة

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