اجتماع التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ يعقد في الصين بحضور إيران

و عقد الاجتماع بحضور رؤساء منظمات الفضاء من دول بنغلاديش والصين وإيران وباكستان وتايلاند ومنغوليا وبيرو وتايلاند.

و شارك من إيران نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية، إلي جانب مساعد مدير تطوير التطبيقات والخدمات الفضائية ' صادقي نائيني' و رئيس مركز العلاقات والتعاون الدولي، وممثل عن وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الاجتماع.

وتتمثل أهم أهداف هذا المجلس، الذي يعقد علي أساس سنوي، في صياغة خطط لهذه المنظمة بمشاركة كبار مسؤولي الفضاء وصانعي القرار للسنة المقبلة.

من بين الأهداف الأخري للاجتماع، احياء الذكري العاشرة لإنشاء منظمة الفضاء الإقليمية لآسيا والمحيط الهادي، وتعزيز التعاون الإقليمي مع المؤسسات الدولية الأخري ، وتنظيم الندوة السنوية للمنظمة.

ويناقش اجتماع اليوم، تقدم المشاريع وطريقة إنفاق الميزانية لعامي 2017 و 2018 ، كما يتم الاعداد لخطط عام 2019، ويتم الاتفاق علي آفاق السنوات العشر القادمة لمنظمة (APSCO) مع نهج تطوير التعاون الدولي.

المساهمة في تطوير البنية التحتية الفضائية للبلاد، وحماية مصالح الدول الأعضاء في المؤسسات التشريعية، وتطوير التعاون بين منظمة الفضاء الإيرانية والمؤسسات الدولية، هو هدف آخر لمشاركة الوفد الإيراني في هذا الاجتماع.

تأسست منظمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الفضائي (APSCO) في عام 2008 بهدف تطوير أنشطة فضائية بين الدول الأعضاء.

انتهي** 2344

