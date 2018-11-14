وزير الاتصالات: موقف إيران التأكيد علي الاستخدام السلمي للفضاء السيبراني

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اصدر أثناء 'منتدي باريس للسلام' ، والذي اقيم بمناسبة الذكري المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولي، الإعلان الدولي لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية.

ووقع البيان المعنون 'دعوة باريس من أجل الثقة والأمن في الفضاء السيبراني' 51 دولة وأكثر من 130 شركة و 90 جامعة ومجموعات غير حكومية ، وهذا هو الأحدث في سلسلة من الجهود لتحقيق شيء ما يشار إليها باسم ' معاهدة جنيف الالكترونية'.

وكما أن 'معاهدة جنيف' تحظر الهجمات علي المدنيين، فإن إعلان باريس سوف يمنع أيضا الحاق الأضرار الممنهجة علي الأفراد والبنية التحتية الحيوية، مثل إغلاق شبكات الكهرباء.

كما تضمن البيان طلبًا لـ 'منع التطفل الخبيث من قبل جهات أجنبية من أجل تعطيل العمليات الانتخابية من خلال الجريمة السيبرانية'.

ووقع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي علي الاتفاقية ، لكن أستراليا وتركيا رفضتا التوقيع عليها ، وكذلك فعلت الولايات المتحدة.

علي نفس الرابط، اقترح أحد المستخدمين وبزيارة صفحة تويتر 'محمد جواد أذري جهرمي' انضمام إيران إلي الموقعين علي هذا البيان بسبب وقوع ايران ضحية لهجمات جرائم الإنترنت .

وردا علي هذا الاقتراح، كتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ' موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان دائما التأكيد علي الاستخدام السلمي للفضاء السيبراني والحفاظ علي الأمن العالمي، وهو أمر واضح في جميع مشاركاتنا في الاجتماعات الدولية.

وأضاف : مثل الدول الأخري ندرس هذا الاقتراح الي جانب مبادراتنا الأخري.

انتهي** 2344

