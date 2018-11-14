إين عرب التطبيع من جرائم 'إسرائيل' في غزة؟!

طهران/ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر- رغم أننا من الذين لم نفاجأ ، من صمت القبور الذي لاذت به الانظمة العربية المطبعة مع 'اسرائيل' وتلك التي في شرف التطبيع معها ،ونقصد هنا التطبيع العلني وإلا فالعلاقات بين هذه الانظمة و'اسرائيل' جارية علي قدم وساق منذ عقود ، ازاء العدوان 'الاسرائيلي' الاخير علي قطاع غزة ، الا اننا تفاجأنا من صمت جوقة المطبلين للتطبيع من 'الاعلاميين' الذين باعوا شرف المهنة بدولارات النفط .

الحكومات العربية المطبعة مع 'اسرائيل' وتلك التي علي طريق التطبيع ، تبخرت منها آخر قطرات الحياء ، من كثرة الركض وراء 'اسرائيل' ، ولم يعد هناك من يمنعها من الارتماء في حضنها ، بفضل جوقة الاعلاميين والصحفيين الذين يديرون الامبرطوريات الاعلامية التي اوكل اليها مهمة واحدة ، وهي مهمة استبدال العدو 'الاسرائيلي'، مغتصب مقدسات المسلمين ، ومشرد الملايين من الفلسطينيين ، بالجمهورية الاسلامية في ايران ، والمدافعة عن حق العرب والمسلمين ، عبر استخدام اقذر الوسائل التي يمكن تصورها ، وفي مقدمتها السلاح الطائفي والعرقي الي جانب مليارات الدولارات.
ما كان بامكان الحكومات العربية المطبعة مع 'اسرائيل' ان تجاهر بهذه الطريقة المخزية والمقززة ، بعلاقاتها مع 'اسرائيل' ، لولا جوقة المرتزقة من الاعلاميين والصحفيين والكتاب ، الذين تمكنوا وعلي مدي عقود ، من غسل ادمغة قطاعات واسعة من الشباب العربي ، الذين شُلت لديهم قدرة تحديد العدو من الصديق ، فُشل الشارع العربي ، الذي كان يغضب ويتفجر بالتظاهرات لاي عدوان يستهدف الشعب الفلسطيني ، فأذا به شارعا صامتا ، بعد ان تسللت اليه فيروسات الطائفية الخبيثة ، عبر الابواق المتمثلة بالامبراطوريات الاعلامية الضخمة والفضائيات التي تطبق علي الاثير ، بفضل دولارات النفط والغاز ، فيما انحسرت المنابر الوطنية والاسلامية الاصيلة ، بسبب ضعف الدعم المالي ، فضاعت في ضجيج منابر الفتنة وشيوخ الفتنة وإعلامي الفتنة ، الذين فرخوا القاعدة و 'داعش' و 'النصرة' وباقي العصابات التكفيرية التي تنفذ الاجندة الصهيونية واعداء الامة من الالف الي الياء.
يبدو ان الرد البطولي لفصائل المقاومة ، علي الهجوم الوحشي الذي تشنه آلة الموت الصهيونية علي غزة ، أخرس اعلاميي وصحفيي العار من المطبلين للتطبيع مع 'البلد الصديق والحليف إسرائيل' ضد ' العدو الفارسي ' ، فقد احرقت 400 صاروخ السنتهم ، واصابتهم في مقتل قبل ان تصيب اسيادهم من الصهاينة.
البعض برر محاولات بعض الانظمة التطبيعية لوقف القتال بين غزة الصامدة الصابرة ، وبين الكيان الصهيوني العنصري ، ب'الحرج' الذي تشعر به انظمة التطبيع و الامبراطوريات الاعلامية ، بسبب العدوان'الاسرائيلي' ، الذي كشف ل'السذج' من الذين وقعوا في الطائفية ، زيف هذه الجهات التي روجت ل'اسرائيل الصديقة والحليفة ' ، ول'ايران العدوة' ، فاذا بالحقيقة علي الارض ، علي العكس مما روج لها . ف'اسرائيل' كانت وستبقي عدوة العرب والمسلمين ولا يؤمن شرها ، وايران كانت وستبقي صديقة العرب والمسلمين وناصرة لقضاياهم.
*شفقنا
انتهي**س.ر



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