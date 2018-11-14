تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

وقد نفذ الحكم بحق وحید مظلومین المعروف بـ 'سلطان المسكوكات الذهبیة' ومحمد اسماعیل قاسمی بجریمة 'الافساد فی الارض' عبر تشكیل شبكة اخلال بالنظام الاقتصادی والنقدی والعملة الصعبة فی البلاد من خلال القیام بمعاملات غیر مشروعة وتهریب العملة الصعبة والمسكوكات الذهبیة علي نطاق واسع.

یذكر انه وفقا لتقریر صادر عن البنك المركزی قبل اقل من عام ومن ثم تقاریر صدرت عن وزارة الامن وقیادة الامن الداخلی فقد تم تحدید واعتقال عدد من العناصر المهمة والمؤثرة فی الاخلال بنظام العملة الصعبة وتذبذبات السوق ومن ضمنهم المجرمین آنفی الذكر.

ووفقا للتحقیقات التی اجریت مع المعتقلین فقد تبین ان شبكة وحید مظلومین كانت تعد من اكثر الناشطین تاثیرا فی سوق العملة الصعبة والمسكوكات بصورة غیر مشروعة وقامت منذ اعوام ولغایة الاعتقال بانشطة غیر مشروعة واسعة النطاق عبر الاستفادة من حسابات مصرفیة لاشخاص آخرین، بحث بلغ التداول المالی لاثنین من ذوی المشار الیه خلال فترة معینة نحو 8 الاف و 220 ملیار تومان و 3 الاف و 250 ملیار تومان.

وحسب التحقیقات الحاصلة فقد استفادوا فی اطار هذه الشبكة من حسابات 40 شخصا عبر التواطؤ مع موظفین فی البنك للتغطیة علي انشطتهم غیر المشروعة فی مجال العملة الصعبة والمسكوكات الذهبیة.

ورغم ان وحید مظلومین لم یكن یمتلك ترخیصا لبیع وشراء العملة الصعبة والمسكوكات الذهبیة فقد شكل اكبر عصابة منظمة للاخلال بسوق العملة الصعبة وبیع وشراء المسكوكات بصورة غیر مشروعة كما ان محمد اسماعیل قاسمی المعروف بـ محمد سالم هو احد اعضاء هذه الشبكة حیث بلغ تداوله المالی فی اطارها 4 الاف و 834 ملیار تومان.

وبینت التحقیقات ایضا بان التداولات المالیة فی شبكة وحید مظلومین بلغت 14 الف ملیار تومان فی اطار 290 حسابا مصرفیا.

ومن الانشطة الاجرامیة لهذه الشبكة المبادرة الي بیع وشراء العملة الصعبة والمسكوكات الذهبیة بصورة شفهیة وغیر حقیقیة مما كان له دور كبیر فی زیادة اسعارها وخلق تذبذبات فی الاسواق بالاضافة الي اخراج مصادر مالیة بصورة غیر قانونیة من البلاد.

یذكر ان الحكم بالاعدام الذی بحق وحید مظلومین ومحمد اسماعیل قاسمی قد تم تاكیده فی المحكمة العلیا فی البلاد ومن ثم نفذ فجر الیوم الاربعاء، كما ان الحكم بالسجن لفترات مختلفة كان قد صدر بحق بقیة المعتقلین فی اطار هذا الملف.

انتهي ** 2342

