برونزية لايران في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

وكان يوسفي قد لقي قرعة الاستراحة في الدور الاول ومن ثم خسر في الدور الثاني امام الجورجي زويادي باتاريدزة 4-1 ومن ثم فاز علي الروسي نوخجو لابازانوف 5-2 وعلي الفنلندي يوهانس مايينبابيا 5-0 متقلدا الميدالية البرونزية.

وحل المصارع الايراني الاخر ميثم دلخاني في وزن 63 كغم في المركز الخامس.

كما خسر المصارعون رضد خدري (63 كغم) ومحمد جوبجيان (77 كغم) ومهدي فلاح (87 كغم).

ويخوض كل من مهدي محسن نجاد (60 كغم) وعلي اكبر حيدري (97 كغم) المنافسة للحصول علي الميدالية البرنزية في وزنيهما.

وهنالك حظوظ ايضا للمصارعين علي ارسلان (72 كغم) ومهدي ابراهيمي (82) للتنافس من اجل الحصول علي الميدالية البرونزية.

انتهي ** 2342

