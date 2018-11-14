برونزية لايران في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
احرز المصارع الايراني علي اكبر يوسفي الميدالية البرونزية في وزن 130 كغم ضمن بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما الجارية في العاصمة الرومانية بوخارست.

وكان يوسفي قد لقي قرعة الاستراحة في الدور الاول ومن ثم خسر في الدور الثاني امام الجورجي زويادي باتاريدزة 4-1 ومن ثم فاز علي الروسي نوخجو لابازانوف 5-2 وعلي الفنلندي يوهانس مايينبابيا 5-0 متقلدا الميدالية البرونزية.
وحل المصارع الايراني الاخر ميثم دلخاني في وزن 63 كغم في المركز الخامس.
كما خسر المصارعون رضد خدري (63 كغم) ومحمد جوبجيان (77 كغم) ومهدي فلاح (87 كغم).
ويخوض كل من مهدي محسن نجاد (60 كغم) وعلي اكبر حيدري (97 كغم) المنافسة للحصول علي الميدالية البرنزية في وزنيهما.
وهنالك حظوظ ايضا للمصارعين علي ارسلان (72 كغم) ومهدي ابراهيمي (82) للتنافس من اجل الحصول علي الميدالية البرونزية.
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برونزية لايران في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

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