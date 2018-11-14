وزیر الاعلام الباكستانی

اسلام آباد عازمة جدیا علي تطویر التعاون الثقافی مع طهران

اسلام اباد / 14 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا- اكد وزیر الاعلام والتراث الوطنی الباكستانی فؤاد حسین جودری ضرورة تعزیز التعاون الثقافی بین بلاده وایران، وقال، ان اسلام آباد عازمة جدیا علي تطویر التعاون مع طهران.

وخلال استقباله السفیر الایرانی فی اسلام آباد مهدی هنر دوست قال جودری، ان التبادل الثقافی بین البلدین لیس مهما فقط لفهم التقالید والعادات والقیم الثقافیة بل یحظي ایضا باهمیة خاصة كخطوة مؤثرة فی سیاق الارتقاء بالعلاقات بین الشعبین الایرانی والباكستانی.
واضاف، انه بامكان فنانی البلدین الاستفادة من خبرات بعضهم البعض فی مجال انتاج الافلام وبرامج التسلیة.
ودعا وزیر الاعلام والتراث الوطنی الباكستانی، السفیر الایرانی لتوفیر الظروف اللازمة لحضور علماء الدین من ایران فی المؤتمر الدولی العلمائی (مؤتمر رحمة للعالمین) فی اسلام آباد.
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اسلام آباد عازمة جدیا علي تطویر التعاون الثقافی مع طهران

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