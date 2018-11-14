مسؤول باكستاني: فرض العقوبات علي الشعب الايراني يدخل اميركا في عزلة

وأضاف رستم شاه مهمند في حديث لمراسل إيرنا في إسلام آباد أن الحظر الأمريكي ضد إيران يمكن أن يؤدي إلي المزيد من الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار في المنطقة، مبينا أن الشعب الإيراني وبعد إجراءات واشنطن الأخيرة أصبح أكثر ااتحادا من السابق.

وتابع بالقول: 'بالرغم من إعفاء بعض الدول لمدة ستة أشهر من الحظر الأمريكي ضد إيران لكن يجب علي الدول الأوروبية أن تقف متحدة ضد الموقف الأمريكي ذلك لأن الأمريكان اعتادوا إملاء سياساتهم علي الدول الاخري ضمانا لمصالحهم السياسية والاقتصادية، ولهذا السبب يجب علي الاتحاد الأوروبي اتباع سياسة موحدة لمصلحته الخاصة'.

وأشار الدبلوماسي الباكستاني السابق إلي العزلة التي تعيشها اميركا اليوم علي الصعيد العالمي، قائلا إن الأوروبيين وهم الحلفاء الأقرب للولايات المتحدة يخالفون الحظر ضد طهران لذا فإن الأميركان هم من يواجهون عزلة شديدة وليست إيران.

كما تابع رستم شاه مهمند أن الشعب الإيراني لم يستسلم أبدًا امام الغطرسة الاميركية وطالما دافع عن اهداف ثورته وتمسك بمبادئه.

وأشار المحلل الباكستاني إلي التطور الاقتصادي والسياسي في إيران علي مدي السنوات الأربعين الماضية، موضحا أن الشعب الإيراني بما لديه من طاقات بشرية فاعلة وموهوبة قادر علي مواصلة طريقه بكرامة واباء رغم مايفرض عليه من عقوبات جائرة.

انتهي**ح ح**س.ر

