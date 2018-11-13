جمهورية رواندا تدعو إلي تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات

الجزائر/13 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – دعا وزير خارجية رواندا الجديد'ريتشارد سزيبرا' خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير المقيم في رواندا (المقيم في اوغندا) 'مرتضي مرتضوي' دعا إلي تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات لاسيما قطاعي الأدوية والزراعة.

ورفض 'ريتشارد سزيبرا' خلال اللقاء الإجراءات الأحادية لبعض البلدان، مؤكدا علي دعم بلاده لتعزيز التعددية في العالم.
ورفض وزير خارجية رواندا خلال اللقاء الذي جري في كيغالي المعايير المزدوجة لبعض البلدان في مختلف المجالات بما في ذلك حقوق الإنسان والإرهاب.
ونقل مرتضوي رسالة تهنئة وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' الي سزيبرا بمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية رواندا.
و رواندا يعني أرض الألف تل وهي دولة في شرق أفريقيا بمنطقة البحيرات العظمي الأفريقية لشرق وسط أفريقيا كما تعد منبع نهر النيل.
انتهي**ح ح**س.ر



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جمهورية رواندا تدعو إلي تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات

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