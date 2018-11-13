مساعد وزير الخارجية الهولندي : اوروبا مستمرة في دعمها للاتفاق النووي

طهران / 13 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قال مساعد وزير الخارجية الهولندي 'اندرية هسبلر'، ان التقارير الاخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علي التزام ايران بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي؛ منوها بان الاتحاد الاوروبي مستمر في دعمه لهذا الاتفاق.

وفي لقائه اليوم الثلاثاء مع مساعد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية 'كمال دهقاني'، تطرق هسبلر الي النقض الامريكي للاتفاقيات الدولية بما فيها معاهدة باريس والاتفاق النووي؛ مؤكدا ان سياسية الحكومة الهولندية ترتكز علي دعم وتنمية العلاقات والتعامل الدولي.
وفيما نوه الي اهمية التعاون التجاري بين البلدين؛ قال مساعد وزير الخارجية الهولندي : نحن نسعي للحفاظ علي الانجازات المحققة علي صعيد التعامل بين ايران وهولندا.
وفي جانب اخر من تصرحياته، اشار هسبلر الي الوضع الانساني في اليمن؛ داعيا الي تظافر الجهود الدولية لحل المشاكل في هذا البلد.
وفي الختام اثني المسؤول الهولندي علي جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواجهة داعش والارهاب.
الي ذلك، اكد دهقاني فيروزابادي ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة علي دعم السلام وترسيخ الاستقرار والامن في المنطقة؛ مضيفا ان مواقف ايران دفاعية وانطلاقا من ذلك فقد اتخذت التدابير اللازمة بهدف توفير منظوماتها الدفاعية المناسبة.
وفي معرض الاشارة الي الحظر الامريكي ضد البلاد، قال مساعد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الهولندي، ان واشنطن كرّست كافة طاقاتها ضد الثورة الاسلامية لكن الشعب الايراني تمكن من خلال صموده ان يحقق انجازات كبيرة رغم هذه التحديات.
وفيما اشاد بمواقف اوروبا المساندة للاتفاق النووي الدولي، قال دهقاني فيروزابادي انه في ضوء التقارير المتعددة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان التزام ايران بكافة تعهداتها قبال الاتفاق النووي، ينبغي علي الاطراف الاخري ان تلتزم بما تعهد به في هذا الاطار ايضا.
و وصف المسؤول البرلماني الايراني العلاقات بين طهران وامستردام بانها ايجابية، داعيا الي تنمية هذه العلاقات.
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مساعد وزير الخارجية الهولندي : اوروبا مستمرة في دعمها للاتفاق النووي

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