مسؤول تجاري:

العراق اكبر المستوردين للبضائع الايرانية في الأشهر السبعة الماضية

طهران/13 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال مساعد رئيس منظمة تطوير التجارة الإيرانية 'محمد رضا مودودي' أن العراق كان ولأول مرة اكبر المستوردين للبضائع الايرانية في الاشهر السبعة الماضية.

وأضاف مودودي ان صادرات السلع الإيرانية إلي العراق ارتفعت في الأشهر السبعة الأولي من العام الايراني الجاري بنسبة 55٪ حيث بلغت 5.7 مليار دولار.
وقال ان الصين التي طالما احتلت المركز الاول بين مستوردي البضائع الايرانية تراجعت لتحل في المركز الثاني .
وأعلن رئيس منظمة تطوير التجارة الإيرانية أن الصادرات غير النفطية بلغت خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس-اذار) 27 مليارا و 200 مليون دولار مما سجلت زيادة قدرها 13 بالمائة من حيث القيمة.
وتابع مودودي أن المكثفات الغازية والبتروكيماويات استحوذت علي ما يتراوح 10 الي 11 مليار دولار من اجمالي الصادرات كما ارتفعت قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 21٪ لتصل الي 12 مليارا و 400 مليون دولار.
واضاف ان توقف تصدير السجاد إلي الولايات المتحدة ادي انخفاض التصدير نحو 14 بالمائة فيما سجلت صادرات القطاع الزراعي نموا نحو 22 في المائة لتبلغ ملياري دولار.
انتهي**ح ح**س.ر



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تصدير

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البضائع غير النفطية

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العراق اكبر المستوردين للبضائع الايرانية في الأشهر السبعة الماضية

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