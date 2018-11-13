السفير الياباني الجديد في طهران : نبحث عن آليات مناسبة لشراء النفط الايراني

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير الياباني اليوم الثلاثاء بالمساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي ومدير عام الشؤون الدولية للبرلمان 'حسين امير عبد اللهيان'.

وفيما اشار الي تاريخ العلاقات العريقة التي بلغت عامها التسعين بين ايران واليابان، اكد 'سايتو' علي مواصلة جهوده لتعزيز هذه العلاقات وتنمية التعاون بين البلدين.

الي ذلك، هنأ امير عبد اللهيان السفير الياباني بمناسبة تسلّم مهامه الجديدة في ايران؛ متطلعا الي توظيف خبراته وجهوده من اجل البدء في مرحلة جديدة من العلاقات المتنامية وتطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وطوكيو.

وقال مساعد رئيس البرلمان الايراني : نحن تثمن الدعم السياسي للحكومة اليابانية المتمثل في رفض الحظر الاحادي الامريكي؛ ونتطلع الي استمرار هذا الدعم ومزيد من الخطوات العملية في هذا السياق.

واكد امير عبداللهيان ان ستراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ترتكز علي دعم السلام والاستقرار والامن في المنطقة وايضا مساندة عملية الطاقة والتجارة الحرة في منطقة الخليج الفارسي؛ 'وعليه نعتبر اليابان شريكا سياسيا واقتصاديا هاما لنا في منطقة شرق اسيا ونؤكد علي تنمية التعاون الثنائي بين البلدين'.

انتهي ** ح ع

