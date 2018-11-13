خلال اللقاء مع اميرعبداللهيان؛

السفير الياباني الجديد في طهران : نبحث عن آليات مناسبة لشراء النفط الايراني

طهران / 13 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال السفير الياباني الجديد في طهران 'ميتسوغو سايتو' ان طوكيو تواصل التزامها بالاتفاق النووي، 'ونحن نبحث عن آليات مناسبة لاستمرار التعاون في المجالات البتروكيميائية وشراء النفط الايراني'.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير الياباني اليوم الثلاثاء بالمساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي ومدير عام الشؤون الدولية للبرلمان 'حسين امير عبد اللهيان'.
وفيما اشار الي تاريخ العلاقات العريقة التي بلغت عامها التسعين بين ايران واليابان، اكد 'سايتو' علي مواصلة جهوده لتعزيز هذه العلاقات وتنمية التعاون بين البلدين.
الي ذلك، هنأ امير عبد اللهيان السفير الياباني بمناسبة تسلّم مهامه الجديدة في ايران؛ متطلعا الي توظيف خبراته وجهوده من اجل البدء في مرحلة جديدة من العلاقات المتنامية وتطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وطوكيو.
وقال مساعد رئيس البرلمان الايراني : نحن تثمن الدعم السياسي للحكومة اليابانية المتمثل في رفض الحظر الاحادي الامريكي؛ ونتطلع الي استمرار هذا الدعم ومزيد من الخطوات العملية في هذا السياق.
واكد امير عبداللهيان ان ستراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ترتكز علي دعم السلام والاستقرار والامن في المنطقة وايضا مساندة عملية الطاقة والتجارة الحرة في منطقة الخليج الفارسي؛ 'وعليه نعتبر اليابان شريكا سياسيا واقتصاديا هاما لنا في منطقة شرق اسيا ونؤكد علي تنمية التعاون الثنائي بين البلدين'.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

السفير الياباني

اميرعبداللهيان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفير الياباني الجديد في طهران : نبحث عن آليات مناسبة لشراء النفط الايراني

معظم المشاهدات

ظريف: ليتحمل `بومبيو` مسؤولية ما يقوله

ردا علي وقاحة وزير الخارجية الاميركي

ظريف: ليتحمل 'بومبيو' مسؤولية ما يقوله

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

أحدث الأخبار

مسؤول باكستاني: فرض العقوبات علي الشعب الايراني يدخل اميركا في عزلة

مسؤول باكستاني: فرض العقوبات علي الشعب الايراني يدخل اميركا في عزلة

النائب الأول لرئيس الجمهورية: قادرون علي إجتياز المشاكل الإقتصادية

النائب الأول لرئيس الجمهورية: قادرون علي إجتياز المشاكل الإقتصادية

لاريجاني يهنئ التلاميذ المتفوقين في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك

لاريجاني يهنئ التلاميذ المتفوقين في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك

مساعد منظمة الموانئ: السفن الإيرانية لا تواجه أية مشكلة في العبور

مساعد منظمة الموانئ: السفن الإيرانية لا تواجه أية مشكلة في العبور

جمهورية رواندا تدعو إلي تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات

جمهورية رواندا تدعو إلي تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات

موضوعات مرتبط