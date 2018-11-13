بدء جولة جديدة من الحوار السياسي بين إيران وهولندا في طهران

ورحب عراقجي خلال هذا اللقاء بدعم الحكومة الهولندية للإتفاق النووي وتأكيدها علي تنفيذه وكذلك موقفها الرافض للتفرد ألاميركي .

وأضاف، ان أميركا قد انتهكت القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي عبر إجراءها الأحادي في الإنسحاب من الإتفاق النووي كما انها باتت تحرض اوترغم الآخرين علي إنتهاك هذا القرار مؤكدا ان إنهيار الإتفاق النووي بمثابة فشل مبدأ الدبلوماسية وتغلب نهج الغطرسة مما سيزيد من التعقيدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وشرح عراقجي سياسات ايران الإقليمية قائلا 'علي النقيض من بعض دول المنطقة التي تسببت دوما في نشوب مختلف المشاكل والأزمات في المنطقة، فان سياسة ايران قائمة علي الحفاظ علي الاستقرار وتعزيز الامن فيها'.

كما أشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ان هذا هو السبب الكامن وراء مكافحة الجمهورية الإسلامية لداعش بوصفها العامل الأكثر أهمية لإنعدام الإستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد 'أندريه هاسبل'، ان هولندا بوصفها واحدة من أعضاء الإتحاد الأوروبي وعضو غير دائم في مجلس الأمن، تدعم الإتفاق النووي وتحرص علي تطبيق آلية للتبادل المصرفي من اجل إنتفاع إيران من المزايا التي ينص عليها الإتفاق النووي.

وفيما أعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي في مدينة أهواز (مركز محافظة خوزستان-جنوب غرب) وتعازيه بضحايا الحادث، أشاد هذا الدبلوماسي الهولندي بدور إيران في مكافحة جماعة داعش الإرهابية.

إنتهي**أ م د**س.ر

