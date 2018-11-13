قائد قوي الامن الداخلي: تزويد حدود البلاد بمعدات المراقبة البصرية

وقال 'حسين أشتري' اليوم (الثلاثاء) علي هامش زيارة المخفر الحدودي في كنبد كاووس التابعة لمحافظة كلستان (شمال) قال إنه تم في هذا الاطار اعداد مركز تعليمي بهدف تحسين كفاءة حرس الحدود وقوات الشرطة .

وأشار قائد قوي الأمن الداخلي إلي اختطاف حرس الحدود في ميرجاوه قائلا 'نحن نتابع وضع هؤلاء عبر القنوات الدبلوماسية والقادة العسكريين الكبار في ايران وباكستان ووفقا لما قطعه المسؤولون الباكستانيون من وعود فإن حرس الحدود المختطفين سيتم تحريرهم عما قريب'.

الجدير بالذكر أن مجموعة ارهابية اقدمت في 15 تشرين الاول/اكتوبر، بالتواطؤ مع عناصر مندسّة، علي اختطاف عدد من قوات حرس الحدود من احدي المقرات عند منطقة الصفر الحدودية في ميرجاوه (التابعة الي محافظة سيستان وبلوجستان-جنوب شرق) مع باكستان وقامت بنقلهم الي داخل الاراضي الباكستانية.

انتهي**ح ح**س.ر

