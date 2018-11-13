لاريجاني : اعداء سوريا يخضون مرحلة الضغوط السياسية

جاءت تصريحات لاريجاني هذه اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء مع نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية - الايرانية 'محمد حسين راغب الحسين' والوفد المرافق له.

ونوّه رئيس البرلمان الايراني الي ان مفاوضات استانة تمضي بصورة ايجابية؛ معربا عن امله بان تسهم هذه المباحثات في تحقيق تطلعات الشعب السوري.

وفيما اشار الي الخلافات الراهنة في مجال اعداد الدستور السوري الجديد، اكد لاريجاني ضرورة التركيز علي مصالح الشعب في هذا الخصوص.

كما دعا الي التمسك بالمقاومة في مرحلة مابعد الحرب لمواجهة الضغوط السياسية؛ متطلعا الي مزيد من الانجازات المستقبلية، ومؤكدا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم ما في وسعها صونا لسيادة الحكومة والشعب السوريين.

ودعا رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي تظافر الجهود بين كافة المؤسسات خلال مرحلة اعادة اعمار سوريا؛ مصرحا انه تم توجيه مؤسسات القطاعين الخاص والعام في ايران لتكثيف جهودها في هذا المجال.

واردف القول ان هناك العديد من الشركات في ايران وهي مستعدة للمساهمة الفاعلة في مشاريع البناء داخل سوريا.

واشاد لاريجاني بتضحيات الشعب والحكومة ومواقف الرئيس السوري بشار الاسد لاجتياز مرحلة الحرب العصيبة؛ معربا عن امله بتطهير محافظة ادلب مما تبقي من دنس الارهابيين ومواصلة المفاوضات السياسية في استانة.

بدوره، اشار نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية – الايرانية خلال اللقاء، الي 'الحظر الذي يمارسمه حماة الارهاب' ضد ايران؛ مؤكدا ان الشعبين الايراني والسوري اثبتا بانهما يناديان للسلام والمحبة ويكافحان الضلال في العالم.

واضاف راغب الحسين، ان 'الاعداء لن يكفوا عن عدوانهم ضدنا، ذلك انهم تلقوا ضربات قاصمة من جانب محور المقاومة في سوريا والعراق واليمن'.

وتابع قائلا ان الاحتفاظ بالانتصارات المحققة يستدعي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي بهدف اعادة الاعمار في سوريا .

ونوه المسؤول البرلماني السوري الي تصريحات الرئيس الاسد قوله، ان الدول التي وقفت خلال فترة الحرب الي جانب سوريا حكومة وشعبا، ستشارك في اعادة اعمار البلد؛ مؤكدا انه لولا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال مرحلة الحرب لما تحققت الانجازات في سوريا اليوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، ندّد راغب الحسين بالحظر الامريكي ضد ايران؛ واصفا اياه بالاجراء الاحادي؛ ومؤكدا ان الشعب الايراني سيتمكن بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي الخامنئي من تجاوز هذه المعضلة.

الي ذلك، اعلن السفير السوري لدي ايران 'عدنان محمود' الذي حضر اللقاء ايضا، عن اعداد وثيقة التعاون الثنائية؛ متطلعا الي توقيعها بهدف ترسيخ المزيد من التنسيق الاقتصادي بين البلدين.

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