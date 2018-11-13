جهانغيري: أهواز واحدة من المدن الأكثر أمنا في البلاد

وأضاف جهانغيري اليوم الثلاثاء في تصريح للمراسلين، خلال مراسم إفتتاح ملعب 'فولاذ خوزستان'، ان حادث 31 شهريور-22 آب(الهجوم علي الاستعراض العسكري للقوات المسلحة) كان قد خطط له من ذي قبل ولم يضر بهذه المدينة أبدا وان أهواز تعد اليوم واحدة من محاور الأمن في البلاد'.

ووصف جهانغيري خوزستان بأنها قطب اقتصادي هام وواحدة من المحافظات الرائدة في البلاد في جميع المجالات مضيفا، ان خوزستان وبفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها في قطاع الصناعة والثروات النفطية تعد نبض البلاد وقطبا رئيسيا في صناعة البتروكيماويات والزراعة كما لديها نشاط ملحوظ في قطاع النقل والتجارة والموانئ.

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