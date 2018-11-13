18 شركة أجنبية تشارك في معرض كيش البحري

طهران/13 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال مديرعام شؤون الملاحة البحرية والمنظمات التخصصية الدولية التابعة لمنظمة الملاحة البحرية 'علي أكبر مرزبان' إن 18 شركة أجنبية و230 شركة محلية ستشارك في معرض كيش البحري في جزيرة كيش (جنوب) الإيرانية.

وأضاف 'مرزبان' اليوم (الثلاثاء) أنه تم التأكد من مشاركة 18 شركة من هولندا وألمانيا وفرنسا واليونان وعمان والصين وتايوان وشركة هندية - إماراتية دولية.
وقال رئيس اللجنة التنظيمية لمعرض كيش البحري أنه من المقرر إقامة المعرض في الفترة من 17 إلي 19 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام في جزيرة كيش، وسيتم تقديم آخر إنجازات الشركات المحلية والأجنبية في المجالات الساحلية والبحرية والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمة البحرية والمينائية وصيانة القطع العائمة وتوفير المعدات البحرية والاستشارات والهندسة والثروة السمكية والسلامة والبيئة البحرية والوقاية من الكوارث البحرية والسياحة البحرية ومؤسسات التصنيف والتعليم والبحوث والشحن والنقل البحري والمينائي.
وصرح انه سيقام علي هامش المعرض 6 ورش تعليمية بالاضافة إلي توفير فرص الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب في المجالات المينائية والبحرية المختلفة'.
وأوضح 'مرزبان' أن الهدف الرئيسي من إقامة المعرض هو استقطاب الاستثمارات في الصناعة البحرية الإيرانية وتعريف المنتجات والخدمات البحرية والتفاوض مع الشركات الأجنبية والمحلية مبينا: 'نحن سنثبت خلال المعرض ان ايران ماضية قدما في برامجها البحرية والمينائية دون الاهتمام باجراءات واشنطن المناهضة لطهران'.
انتهي**ح ح**س.ر



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18 شركة أجنبية تشارك في معرض كيش البحري

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