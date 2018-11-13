سفير بريطانيا يؤكد ضرورة علي زيادة المساعدات الي إيران لرعاية المهاجرين

وأشاد ماكر اليوم الثلاثاء، خلال لقائه رئيس مركز الإعلام والشؤون الدولية بوزارة الداخلية 'سيد رمضان شجاعي كياسري' بمساعدات الجمهورية الإسلامية الي المهاجرين مؤكدا ان بلاده تري ان موضوع الهجرة لايخص الوجهة التي يذهب اليها المهاجرون فقط بل انه موضوع عالمي.

كما أكد علي ان بريطانيا تعد واحدة من كبار داعمي الأمم المتحدة في مجال الهجرة قائلا 'من الضروري بمكان تقديم المزيد من المساعدات الي إيران لتعزيز رعايتها للمهاجرين الأجانب'.

و شدد السفير البريطاني دعم بلاده للإتفاق النووي قائلا؛ ان الضغوط الإقتصادية المفروضة علي إيران تتطلب رفع مستوي المساعدات.

وأعلن استعداد بلاده للتعاون مع إيران في شتي المجالات مضيفا؛ ان مكافحة الجرائم الممنهجة والإرهاب وتهريب المخدرات وكذلك إدارة الأزمات تعد من المواضيع الهامة في اطارهذا التعاون.

من جانبه، أكد شجاعي كياسري ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وبريطانيا في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارات والسياحة مؤكدا ضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام لتعزيز الرؤية الشاملة لمسؤولي البلدين حيال المجالات المختلفة للتعاون في مختلف المواضيع الأمنية والإجتماعية والخدمات المدنية وإدارة الأزمات .

وفي سياق متصل، أشار المدير العام للرعايا والمهاجرين الأجانب 'أحمد محمدي فر' الي استضافة ايران ثلاثة الي خمسة ملايين مهاجر أجنبي علي مدي الـ40 عاما الماضية مشيرا الي تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة إتاحة ذات الفرص التعليمية المتوفرة في مدارس البلاد لأبناء الرعايا الأجانب، بمن فيهم المهاجرين غير الشرعيين قائلا؛ انه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تمتع 130 ألف تلميذ و40 ألف طالب جامعي من أبناء الرعايا الأفغان من الإمكانيات التعليمية ذاتها التي يتمتع بها التلاميذ والطلبة الايرانيين في المدارس والجامعات الإيرانية.

إنتهي**أ م د**س.ر

