تاكيد ايراني - باكستاني علي تنفيذ مشروع 'اكو' السككي

اسلام اباد / 13 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي باكستان 'مهدي هنردوست'، و وزير الطرق السككية الباكستاني 'شيخ رشيد احمد' علي تنفيذ مشروع 'اكو' السككي (بين اسلام اباد وطهران واسطنبول) بهدف تعزيز التعاون علي صعيد المنطقة.

وبحث الجانبان الايراني والباكستاني خلال اللقاء اليوم، اوجه التعاون الثنائي في مجال الطرق السككية .
من جانبه، نوّه السفير هنردوست الي طاقات الشركات الايرانية ورغبتها للمساهمة في المشاريع السككية المشتركة؛ مؤكدا استعداد طهران لتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات ولاسيما النقل السككي.
ودعا السفير الايراني لدي باكستان الي التسريع في وتيرة الاجراءات لعقد اجتماع لجنة خبراء الطرق السككية المشتركة، بهدف مناقشة وتحديث وثيقة التعاون المبرمة بين البلدين.
وفي سياق متصل، قدم هنردوست دعوة الي وزير الطرق السككية الباكستاني لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراء المباحثات ذات الصلة.
الي ذلك، اكد 'شيخ رشيد احمد' ضرورة اكمال مشرع 'كويتة – تفتان (جنوب شرق ايران)' السككي في سياق تعزيز العلاقات ولاسيما التعاون التجاري بين ايران وباكستان.
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تاكيد ايراني - باكستاني علي تنفيذ مشروع

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