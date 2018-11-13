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مهرجان المقاومة السينمائي يهدف الي دعم المنتجين الذين همشهم الاعلام الغربي

طهران / 13 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال مدير قسم العلاقات العامة في مهرجان المقاومة السينمائي الدولي 'يزدان عشيري'، ان الهدف الاساسي من اقامة هذا المهرجان في ايران، يكمن في التعريف بمنتجي افلام المقاومة الذين تعرضوا لمحاولات التهميش من جانب الاعلام الغربي ولم يطرحوا علي الصعيد الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بطهران لاستعراض برامج مهرجان فيلم المقاومة الخامس العشر؛ حضره جمع من المسؤولين والقائمين علي هذا الحدث السينمائي الدولي وتناولوا خلاله شتي برامج المهرجان، بما فيها الانشطة السينمائية المحلية والدولية، والسينما الايرانية علي اعتاب الذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، والورش والبرامج التعليمية المصاحبة.
واشار عشيري الي ان مهرجان المقاومة السينمائي سيقام اعتبارا من 26 لغاية 30 نوفمبر الحالي في عدد من محافظات البلاد.
واضاف مدير العلاقات العامة لمهرجان فيلم المقاومة، ان هذا الحدث السينمائيا لدولي بوصفه من اوسع المهرجانات الدولية التي تستضيفها الجمهورية الاسلامية الايرانية، يضم اكثر من 15 قسما ونحو 20 احتفالا مصاحبا.
وفيما نوّه الي مشاركة عدد من كبار منتجي افلام المقاومة خلال اعمال مهرجان المقاومة السينمائي الدولي، اكد عشيري ان المهجران يسعي في سياق اهدافه الي التعريف بالناشطين في مجال المقاومة بمن فيهم منتجي الافلام الذين تعرضوا لحملات التهميش من جانب الاعلام الغربي ولم تطرح اسماؤهم علي الصعيد الدولي.
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مهرجان المقاومة السينمائي يهدف الي دعم المنتجين الذين همشهم الاعلام الغربي

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