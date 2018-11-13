قرار العقوبات علي ايران غباء مفرط وسيذل امريكا

وذكر الصغير في دراسة حملت عنوان 'قراءة في العقوبات الاميركية الظالمة علي الشعب الايراني' ان 'القرار الامريكي بفرض العقوبات علي الجمهورية الاسلامية فيه غباء مفرط، وهو يقدم للجمهورية الاسلامية فرصة تاريخية جديدة لاذلال امريكا واخضاعها للمنطق الايراني، كما فعلوا من قبل وسيرده الايرانيون باحتراف، فهم شعب صبور، قد يختلف فيما بينه في تفاصيل الحياة، غير انه يتحد في الازمات'.

‏واضاف، ان 'الغباء الامريكي في قضية العقوبات لم ينظر الي المتغيرات الميدانية، فالسعودية التي كان يعول عليها ميدانيا في ذلك تعاني من اكبر انتكاسة سياسية داخلية ودولية وهي مرشحة لحرب الامراء بشكل يقيني، واوضاع الميدان العراقية والسورية ما عادت كما كانت، والاوضاع الدولية ليست كما كانت'.

‏وتابع 'فالايرانيون مروا بعقوبات اقسي من هذه وفي وقت كان مجلس الامن هو طرف هذه العقوبات وقد تمكنوا من الفوز علي هذه العقوبات بالاتفاق النووي المعروف لا ان يسقطوا بسببها؛ وكما هي العادة عند الايرانيين كلما ضغط عليهم من الخارج ابدعوا في الاكتفاء الذاتي من الداخل وواقعهم التاريخي يؤكد ذلك'.

‏واوضح الصغير 'اما امريكا التي زاد ترامب من عزلتها واوقعها في الخلاف الداخلي لاول مرة منذ عقود هي الان طرف يحاول بتكبر ان يفرض عقوبات علي شركائه، وهذا قد ينجح للبرهة الاولي ولكنه خطأ فادح للمستقبل، ولعل طرح الاستثناءات هو مخرج اولي من احراجات الرفض الدولي للعقوبات، ستعقبه اخري تحت الكواليس'.

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