توقعات اكتمال الكابينة الوزارية لعبدالمهدي الاسبوع الحالي

بغداد/13 /تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- توقع النائب في البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، ان يتم التصويت علي ما تبقي من الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاسبوع الحالي.

وقال السعداوي في تصريح صحفي إن 'رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يحدد حتي اللحظة الموعد النهائي لتقديم ما تبقي من كابينته الوزارية الي مجلس النواب للتصويت عليها، وما نتوقعه ان يكون الموعد خلال هذا الاسبوع بحسب التوافقات والمراحل التي ستصل اليها'.
وأضاف السعداوي، أن 'المشهد العام يشير الي ان عبد المهدي سيقدم كابينته الوزارية بسلة واحدة قد تتضمن ايضا حتي الوزارات التي تم التصويت عليها وعليها اشكاليات لدي المساءلة والعدالة او النزاهة او القيود الجنائية'.
واوضح ان 'استبدال الوزراء الذين يثبت عليهم قصور بشروط الاستيزار سيكون من خلال تقديم عبد المهدي طلبا الي البرلمان لسحب الثقة عنهم مدعما بالادلة والاسباب ومن ثم تقديم اسماء البدلاء عنهم للتصويت علي منحهم الثقة'.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته التي عقدت مساء الاربعاء 24 تشرين الاول/اكتوبر 2018 علي منح الثقة لاربعة عشر وزيرا من مجموع اثنان وعشرون وزيرا في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تم تاجيل ثمان وزارات للتصويت عليها لاحقا.
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توقعات اكتمال الكابينة الوزارية لعبدالمهدي الاسبوع الحالي

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