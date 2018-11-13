مسؤول اممی : الهلال الاحمر الایرانی لدیه طاقات علمیة ممیزة

شیراز / 13 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قال رئیس مكتب تمثیل اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر فی ایران 'مارك اخرمن' ان جمعیة الهلال الاحمر للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بوصفها عضوا فاعلا لدي نهضة الهلال الاحمر والصلیب الاحمر الدولیین، لدیها طاقات علمیة وتجارب ممتازة فی مجال مواجهة الاحداث والكوارث الطبیعیة وغیر الطبیعیة.

جاءت تصریحات المسؤول الاممی هذه الیوم الثلاثاء للصحفیین من مدینة شیراز (جنوب).
واكد 'اخرمن' ان جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة اكتسبت خبرات تخصصیة عالیة فی الساحات؛ بما یمكنها من التعاطی مع انواع الكوارث والاحداث.
وفی معرض الاشارة الي نشاطات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، قال ان هذه اللجنة الدولیة تضع علي سلم برامجها اغاثة ضحایا الاشتباكات المسلحة علي صعید العالم، وقد اكتسبت خلال مهامها علي مدي السنوات المدیدة، تجارب كبیرة فی مختلف المجالات بما فیها معالجة مخلّفات الحروب كالقنابل الكیمیاویة والجرثومیة والنوویة.
واكد اخرمن، ان اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، وفی سیاق اهدافها، تحرص كثیرا علي الاستفادة من الطاقات العلمیة لجمعیة الهلال الاحمر الایرانیة.
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مسؤول اممی : الهلال الاحمر الایرانی لدیه طاقات علمیة ممیزة

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