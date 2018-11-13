إيران تقف الي جانب سوريا حكومة وشعبا في مكافحة الإرهاب

واضاف كمال دهقاني فيروزآبادي اليوم الثلاثاء، في لقاء مع نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية 'محمد حسين راغب الحسين': لطالما كانت طهران داعما للشعب والحكومة السوريين في مكافحة الإرهاب، وستقف جنبا إلي جنب مع هذا البلد في مسار احلال الأمن والاستقرار في المنطقة .

وأشار إلي اهمية عودة النازحين إلي سوريا، وتابع: إيران تدعم الجهود المستمرة للحكومة السورية لإعادة النازحين إلي ديارهم وعودة النازحين من الدول المجاورة.

و شدد علي ضرورة إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لسورية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بمشاركة الدول الصديقة والحليفة واستخدام إمكانات إيران في إعادة إعمار سوريا ، وكذلك توسيع التعاون والعلاقات الاقتصادية للناشطين ذوي الصلة خاصة القطاعات الخاصة في البلدين.

واشار دهقاني فيروزابادي إلي انتصارات الحكومة والشعب السوري والجيش السوري في الحرب ضد الإرهاب، منوها إلي أن شعوب أوروبا وامريكا مدينة لمحاربة الجيش السوري وحلفائه للارهابيين من داعش وتنظيم القاعدة في سوريا.

بدوره أكد نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية علي دعم قائد الثورة الاسلامية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا في حربها ضد الإرهابيين ، مضيفًا أن الرؤية الإستراتيجية لقيادة الجمهورية الإسلامية ومساعدة الشعب والحكومة ومجلس الشوري الاسلامي لسوريا في محاربة الارهاب، قد اعاد الإستقرار والأمن إلي سوريا، وهذا التعاون لن يغفل عن الشعب السوري أبداً.

وشدد راغب الحسين علي ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه الشركات الإيرانية في سوريا وقال: إننا نسعي الي ازالة المشاكل التي تواجه الشركات الإيرانية، و نعمل علي حلها، ونحن نرحب بهذه الشركات لتطوير الشراكات وتوسيع مشاركتنا الاقتصادية.

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