عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت

واضاف العميد غيب برور اليوم الثلاثاء في ملتقي تكريم ذكري ثلاثة الاف شهيد لمحافظة قزوين: اليوم وبفضل صحوة شعوب المنطقة والعالم فأن هزائم امريكا مستمرة ولن تتوقف وان سلسلة الاضمحلال الامريكي قد بدأت كما ان مستقبل العالم هو بيد الامة الاسلامية وبيد اولئك الذين تتلمذوا في مدرسة الرسول الاكرم (ص) والذين يقارعون الاستكبار والهيمنة في جميع انحاء العالم.

واشاد العميد بالشعب اليمني في مواجهته الاستكبار الامريكي وحيا هذا الشعب الذي وقف بوجه امريكا واذنابها في الحجاز الذين يمتثلون للاوامر الامريكية مؤكدا علي ان النظام السعودي والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة فهما اياد امريكية في المنطقة.

وقال ان الشعب الايراني الثوري رفع صوته عاليا ضد امريكا في مسيرات يوم 4 نوفمبر (اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار) وشهدنا هذا العام زيادة في المشاركة في المسيرات بنسبة 40-50% .

انتهي**م م** 1718

