رئيس منظمة تعبئة المستضعفين:

عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت

قزوين/13 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد ' غلامحسين غيب برور' ان عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت وان مستقبل العالم هو للامة الاسلامية.

واضاف العميد غيب برور اليوم الثلاثاء في ملتقي تكريم ذكري ثلاثة الاف شهيد لمحافظة قزوين: اليوم وبفضل صحوة شعوب المنطقة والعالم فأن هزائم امريكا مستمرة ولن تتوقف وان سلسلة الاضمحلال الامريكي قد بدأت كما ان مستقبل العالم هو بيد الامة الاسلامية وبيد اولئك الذين تتلمذوا في مدرسة الرسول الاكرم (ص) والذين يقارعون الاستكبار والهيمنة في جميع انحاء العالم.
واشاد العميد بالشعب اليمني في مواجهته الاستكبار الامريكي وحيا هذا الشعب الذي وقف بوجه امريكا واذنابها في الحجاز الذين يمتثلون للاوامر الامريكية مؤكدا علي ان النظام السعودي والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة فهما اياد امريكية في المنطقة.
وقال ان الشعب الايراني الثوري رفع صوته عاليا ضد امريكا في مسيرات يوم 4 نوفمبر (اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار) وشهدنا هذا العام زيادة في المشاركة في المسيرات بنسبة 40-50% .
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

تعبئة المستضعفين

الاضمحلال

مستقبل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت

معظم المشاهدات

ظريف: ليتحمل `بومبيو` مسؤولية ما يقوله

ردا علي وقاحة وزير الخارجية الاميركي

ظريف: ليتحمل 'بومبيو' مسؤولية ما يقوله

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

أحدث الأخبار

تاكيد ايراني - باكستاني علي تنفيذ مشروع `اكو` السككي

تاكيد ايراني - باكستاني علي تنفيذ مشروع 'اكو' السككي

مهرجان المقاومة السينمائي يهدف الي دعم المنتجين الذين همشهم الاعلام الغربي

مصدر مسؤول :

مهرجان المقاومة السينمائي يهدف الي دعم المنتجين الذين همشهم الاعلام الغربي

قرار العقوبات علي ايران غباء مفرط وسيذل امريكا

جلال الدين الصغير:

قرار العقوبات علي ايران غباء مفرط وسيذل امريكا

توقعات اكتمال الكابينة الوزارية لعبدالمهدي الاسبوع الحالي

توقعات اكتمال الكابينة الوزارية لعبدالمهدي الاسبوع الحالي

مسؤول اممی : الهلال الاحمر الایرانی لدیه طاقات علمیة ممیزة

مسؤول اممی : الهلال الاحمر الایرانی لدیه طاقات علمیة ممیزة

موضوعات مرتبط