الرئيس روحاني:

حضور النساء في الملاعب لايتعارض مع القانون والشرع

طهران/13تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان اختصاص جزء من الملاعب الرياضية للنساء لا يتعارض مع القانون والشرع وقرارات المجلس الاعلي للثورة الثقافية.

وخلال اجتماع المجلس الاجتماعي الاعلي الذي عقد اليوم الثلاثاء قال الرئيس روحاني ان ما حققناه خلال السنوات الاخيرة لمنع حدوث مشاكل اجتماعية والتصدي لها يبعث علي الأمل.
وتابع قائلا : رغم ان الشعب الايراني يعاني من مشاكل اقتصادية ومعيشية في ظل الحظر المفروض علينا، إلا اننا نثق بامكانية حل المشاكل السياسية و الاقتصادية.
واكد ان أمل الشعب الايراني ازداد بعد الموعد الذي حددته امريكا لاعادة الحظر علينا او في يوم مقارعة الاستكبار العالمي (الرابع من الشهر الجاري) فيما كان البعض يتصور بان ظروفا خاصة ستلقي بظلالها علينا بعد هذا الموعد و ستؤدي إلي الاخلال بحياة الشعب الايراني بينما نشهد اليوم ان هذه التصورات كانت خاطئة و لم تتحقق مزاعم الاعداء.
و فيما اشار الرئيس روحاني الي تضخيم المشاكل من قبل بعض الصحف و وسال الاعلام قال ان تضخيم المشاكل و زرع اليأس بين ابناء الشعب ظلم كبير و علي الجميع ان يتحلي بالحذر و اليقظة تجاه هذه المحاولات.
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حضور النساء في الملاعب لايتعارض مع القانون والشرع

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