قاسمي يدين قصف مبني فضائية الأقصي بغزة

طهران/ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قصف مبني فضائية الأقصي غرب مدينة غزة من قبل الكيان الصهيوني.

ونقلا عن مركز الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية، فإن بهرام قاسمي أستنكر اليوم الثلاثاء الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني علي مبني فضائية الأقصي، قائلا: القمع الذي يمارسه الكيان الصهيوني السفاح، ضد الوعي الإعلامي والتنوير، وفضح جرائمه الشنيعة علي مدي السنوات السبعين الماضية، كان دائما من كوابيس هذا الكيان المحتل، الذي ارتكب هذه الجريمة الفظيعة.
وقصف الكيان الصهيوني المبني الرئيسي لقناة 'الأقصي' التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مساء الإثنين، متسببة في تدمير المبني بالكامل.
قناة الاقصي تقع في حي النصر بمدينة غزة وتعرضت في يناير 2014 ايضا الي قصف جوي من المقاتلات الصهيونية.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

قاسمي

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمي يدين قصف مبني فضائية الأقصي بغزة

معظم المشاهدات

ظريف: ليتحمل `بومبيو` مسؤولية ما يقوله

ردا علي وقاحة وزير الخارجية الاميركي

ظريف: ليتحمل 'بومبيو' مسؤولية ما يقوله

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

أحدث الأخبار

عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت

رئيس منظمة تعبئة المستضعفين:

عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت

حضور النساء في الملاعب لايتعارض مع القانون والشرع

الرئيس روحاني:

حضور النساء في الملاعب لايتعارض مع القانون والشرع

قاسمي يدين قصف مبني فضائية الأقصي بغزة

قاسمي يدين قصف مبني فضائية الأقصي بغزة

هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

الحدود الطويلة لإيران والعراق تحولت الي حدود صداقة وتعاون

نائب سفير ايران في بغداد :

الحدود الطويلة لإيران والعراق تحولت الي حدود صداقة وتعاون

موضوعات مرتبط