قاسمي يدين قصف مبني فضائية الأقصي بغزة

ونقلا عن مركز الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية، فإن بهرام قاسمي أستنكر اليوم الثلاثاء الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني علي مبني فضائية الأقصي، قائلا: القمع الذي يمارسه الكيان الصهيوني السفاح، ضد الوعي الإعلامي والتنوير، وفضح جرائمه الشنيعة علي مدي السنوات السبعين الماضية، كان دائما من كوابيس هذا الكيان المحتل، الذي ارتكب هذه الجريمة الفظيعة.

وقصف الكيان الصهيوني المبني الرئيسي لقناة 'الأقصي' التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مساء الإثنين، متسببة في تدمير المبني بالكامل.

قناة الاقصي تقع في حي النصر بمدينة غزة وتعرضت في يناير 2014 ايضا الي قصف جوي من المقاتلات الصهيونية.

انتهي** 2344

