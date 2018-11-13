هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

طهران /13 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - هرب مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، من مستوطنات غلاف قطاع غزة، جراء تواصل قصف المقاومة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة 'معاريف' بأن عشرات العائلات في غلاف قطاع غزة تركت منازلها صباح اليوم، جراء تواصل سقوط الصواريخ.
ونقلت الصحيفة عن العائلات النازحة قولها: 'الوضع هنا لا يُحتمل ولا خيارات أمامنا، يجب الخروج إلي مكان آخر بأسرع وقت'.
ودعت ما يسمي قيادة الجبهة الداخلية 'الإسرائيلية'، وفق قناة 'كان' العبرية، المستوطنين في عسقلان للدخول إلي الغرف الآمنة في منازلهم بسبب عدم وجود كفاية في الملاجئ.
يذكر أن 'إسرائيلييْن' قتلا في غلاف قطاع غزة وأصيب أكثر من 100 جراء تواصل سقوط الصواريخ من قطاع غزة، ردا علي العدوان الصهيوني المتواصل.
المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام
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هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

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