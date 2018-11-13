الحدود الطويلة لإيران والعراق تحولت الي حدود صداقة وتعاون

واضاف علي زادة طباطبائي في لقاء مع المشاركين في جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي التجاري الخامس والأربعين: خلال العامين الماضيين ، كان التركيز الرئيسي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في بغداد علي النشاط الاقتصادي، وحاليا يظهر وبشكل جيد هذا النشاط في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح : إن السفارة تري من مسؤوليتها توفير الارضية والتسهيلات اللازمة لدخول ونشاط التجار في البلدين ومحاولة التخلص من العقبات قدر الإمكان.

وأعرب عن ارتياحه وشكره للوجود القوي للشركات الإيرانية رغم محاولات الأعداء اليائسة والسعي لإيجاد مسافة وتأجيج الاوضاع بين الشعبين الصديقين والشقيقين العراق وايران.

وشدد علي الحاجة إلي رؤية طويلة الأمد ونهج استثماري مستدام في التعاون بين إيران والعراق، مضيفا أن هذا الإجراء سيؤدي إلي توفير فرص العمل للشباب في كلا البلدين بالإضافة إلي الفوائد التجارية.

وأضاف نائب السفير الإيراني في بغداد: في هذا الصدد ، من الممكن إقامة مشاريع مشتركة والعمل معا لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وعقد اجتماع المشاركين في جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي التجاري مع رجال الأعمال والتجار العراقيين بحضور 'موسي علي زادة طباطبائي' ، مساعد سفير إيران لدي العراق، و'حسيني' الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية و رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية و رئيس الغرفة العراقية الإيرانية المشتركة ومدير مركز الخدمات التجارية في وزارة التجارة العراقية والمستشار التجاري الإيراني في العراق.

ناقش الاجتماع آخر تطورات التعاون ومجالات التعاون الجديدة.

و سجلت الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاركة الاكبر في معرض بغداد الدولي بحضور 60 شركة في جناح تبلغ مساحته 1200 متر مربع.

وقال الملحق التجاري الإيراني في العراق 'ناصر بهزاد' ان الجناح الايراني في معرض بغداد الدولي عرض انواع المواد الغذائية والمواد الانشائية والسجاد والزعفران والمعدات والصلب وحديد التسليح ومعدات السيارات والأنابيب والمنتجات البلاستيكية والزراعية وقطع الغيار والخدمات التقنية والهندسية .

هذا وقد انطلق معرض بغداد الدولي التجاري في نسخته الـ45 يوم 10 نوفمبر بحضور رئيس الوزراء العراقي 'عادل عبد المهدي' والسفير الإيراني في بغداد 'ايرج مسجدي' وبمشاركة ملحوظة للشركات الإيرانية والأجنبية.

انتهي** 2344

