نائب سفير ايران في بغداد :

الحدود الطويلة لإيران والعراق تحولت الي حدود صداقة وتعاون

بغداد/ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد 'سيد موسي علي زاده طباطبائي': لحسن الحظ ، خلال السنوات القليلة الماضية ، تحولت الحدود الطويلة بين ايران والعراق، الي حدود صداقة وتعاون اقتصادي، بدعم من كبار المسؤولين في البلدين .

واضاف علي زادة طباطبائي في لقاء مع المشاركين في جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي التجاري الخامس والأربعين: خلال العامين الماضيين ، كان التركيز الرئيسي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في بغداد علي النشاط الاقتصادي، وحاليا يظهر وبشكل جيد هذا النشاط في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح : إن السفارة تري من مسؤوليتها توفير الارضية والتسهيلات اللازمة لدخول ونشاط التجار في البلدين ومحاولة التخلص من العقبات قدر الإمكان.
وأعرب عن ارتياحه وشكره للوجود القوي للشركات الإيرانية رغم محاولات الأعداء اليائسة والسعي لإيجاد مسافة وتأجيج الاوضاع بين الشعبين الصديقين والشقيقين العراق وايران.
وشدد علي الحاجة إلي رؤية طويلة الأمد ونهج استثماري مستدام في التعاون بين إيران والعراق، مضيفا أن هذا الإجراء سيؤدي إلي توفير فرص العمل للشباب في كلا البلدين بالإضافة إلي الفوائد التجارية.
وأضاف نائب السفير الإيراني في بغداد: في هذا الصدد ، من الممكن إقامة مشاريع مشتركة والعمل معا لتوسيع التعاون الاقتصادي.
وعقد اجتماع المشاركين في جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي التجاري مع رجال الأعمال والتجار العراقيين بحضور 'موسي علي زادة طباطبائي' ، مساعد سفير إيران لدي العراق، و'حسيني' الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية و رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية و رئيس الغرفة العراقية الإيرانية المشتركة ومدير مركز الخدمات التجارية في وزارة التجارة العراقية والمستشار التجاري الإيراني في العراق.
ناقش الاجتماع آخر تطورات التعاون ومجالات التعاون الجديدة.
و سجلت الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاركة الاكبر في معرض بغداد الدولي بحضور 60 شركة في جناح تبلغ مساحته 1200 متر مربع.
وقال الملحق التجاري الإيراني في العراق 'ناصر بهزاد' ان الجناح الايراني في معرض بغداد الدولي عرض انواع المواد الغذائية والمواد الانشائية والسجاد والزعفران والمعدات والصلب وحديد التسليح ومعدات السيارات والأنابيب والمنتجات البلاستيكية والزراعية وقطع الغيار والخدمات التقنية والهندسية .
هذا وقد انطلق معرض بغداد الدولي التجاري في نسخته الـ45 يوم 10 نوفمبر بحضور رئيس الوزراء العراقي 'عادل عبد المهدي' والسفير الإيراني في بغداد 'ايرج مسجدي' وبمشاركة ملحوظة للشركات الإيرانية والأجنبية.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

ايران والعراق

الصداقة بين البلدين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحدود الطويلة لإيران والعراق تحولت الي حدود صداقة وتعاون

معظم المشاهدات

ظريف: ليتحمل `بومبيو` مسؤولية ما يقوله

ردا علي وقاحة وزير الخارجية الاميركي

ظريف: ليتحمل 'بومبيو' مسؤولية ما يقوله

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

أحدث الأخبار

عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت

رئيس منظمة تعبئة المستضعفين:

عملية الاضمحلال الامريكي قد بدأت

حضور النساء في الملاعب لايتعارض مع القانون والشرع

الرئيس روحاني:

حضور النساء في الملاعب لايتعارض مع القانون والشرع

قاسمي يدين قصف مبني فضائية الأقصي بغزة

قاسمي يدين قصف مبني فضائية الأقصي بغزة

هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

الحدود الطويلة لإيران والعراق تحولت الي حدود صداقة وتعاون

نائب سفير ايران في بغداد :

الحدود الطويلة لإيران والعراق تحولت الي حدود صداقة وتعاون

موضوعات مرتبط