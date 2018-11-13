كتائب حزب الله: لن نبقي مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في فلسطين

وقال الحسيني في تغريدة له علي موقع 'تويتر' ان ' معادلات المقاومة ليست فقط علي المستوي العسكري بل علي كل المستويات'.

وشدد علي ان 'المقاومة لن تبقي مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في فلسطين'.

واشار الي ان 'رد المقاومة الفلسطينية دليل علي قدرات وإمكانيات محور المقاومة ككل'.

ولفت الحسيني ان 'ميزان القوي والمبادرة اليوم بيد محور المقاومة المتماسك والذي يعمل بتنسيق'.

وأوضح اننا 'نقف إجلالاً وإكباراً للمقاومة الفلسطينية التي تحقق اليوم إنجازاً لكل محور المقاومة' مبينا ان 'ما جري في غزة دليل علي همجية إسرائيل في المنطقة'.

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