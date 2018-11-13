مسؤول عراقي: التبادل التجاري مع إيران ازداد علي رغم الحظر

بغداد/ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية 'جعفر الحمداني' أنه علي الرغم من الحظر ضد إيران، فقد ارتفع حجم التجارة الثنائية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ورحب الحمداني في اجتماع للمشاركين في جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي الخامس والاربعين، بالحضور القوي للشركات الإيرانية في المعرض، وقال إنه علي الرغم من الحظر الامريكي الاحادي ضد إيران فان التبادل التجاري بينهما قد ازداد.
في الأشهر الستة الأولي من هذا العام ، بلغ حجم التبادل 6.4 مليار دولار مقارنة لـ 4 مليارات دولار للاشهر الستة الأولي من عام 2017 .
وقال إن عدد الزوار والسائحين العراقيين ازداد بنحو 17٪ الي إيران خلال الأشهر الستة الأولي من هذا العام.
وصرح بان صادرات إيران ارتفعت من الغاز والكهرباء إلي العراق بنحو 40٪ خلال الفترة نفسها.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية: هذه الأرقام تشير إلي أنه علي الرغم من المشاكل ، فإن إرادة البلدين تقوم علي زيادة التعاون والعلاقات الاقتصادية.
وعقد اجتماع المشاركين في جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي التجاري مع رجال الأعمال والتجار العراقيين بحضور 'موسي علي زادة طباطبائي' ، مساعد سفير إيران لدي العراق، و'حسيني' الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية و رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية و رئيس الغرفة العراقية الإيرانية المشتركة ومدير مركز الخدمات التجارية في وزارة التجارة العراقية والمستشار التجاري الإيراني في العراق.
ناقش الاجتماع آخر تطورات التعاون ومجالات التعاون الجديدة.
و سجلت الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاركة الاكبر في معرض بغداد الدولي بحضور 60 شركة في جناح تبلغ مساحته 1200 متر مربع.
وقال الملحق التجاري الإيراني في العراق 'ناصر بهزاد' ان الجناح الايراني في معرض بغداد الدولي عرض انواع المواد الغذائية والمواد الانشائية والسجاد والزعفران والمعدات والصلب وحديد التسليح ومعدات السيارات والأنابيب والمنتجات البلاستيكية والزراعية وقطع الغيار والخدمات التقنية والهندسية .
هذا وقد انطلق معرض بغداد الدولي التجاري في نسخته الـ45 يوم 10 نوفمبر بحضور رئيس الوزراء العراقي 'عادل عبد المهدي' والسفير الإيراني في بغداد 'ايرج مسجدي' وبمشاركة ملحوظة للشركات الإيرانية والأجنبية.
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ايران والعراق

جعفر الحمداني

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مسؤول عراقي: التبادل التجاري مع إيران ازداد علي رغم الحظر

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