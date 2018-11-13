خلال تفقده كلية الخبر

مدير وكالة تونس للانباء:اهتمام ايران بالعلم و وسائل الاعلام يبعث علي الفخر

طهران/13تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- خلال تفقده كلية الخبر التابعة لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) قال مديرعام وكالة تونس افريقيا للانباء 'لطفي العرفاوي' ان ما لمسه في ايران من الاهتمام بالعلم و وسائل الاعلام يبعث علي فخره كمسلم.

واكد العرفاوي خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس كلية الخبر علي اهمية توثيق التعاون بين الكلية و الموسسات الاعلامية في الدول العربية وضرورة انشاء قسم عربي في كلية الخبر نظرا إلي الجوار الجغرافي و اضاف انه قد يسهم هذا الامر في اقبال الموسسات الاعلامية العربية علي مزيد من التعاون و التعاطي مع كلية الخبر.
من جانبه قدم رئيس كلية الخبر ' محمد علي زكريائي' تقريرا حول انشطة الكلية في مختلف المجالات المعنية بالاعلام و اشار الي رغبة الكلية بالتعاون مع موسسات اعلامية في الدول العربية و توقيع مذكرة تفاهم معها في هذا المجال.
واضاف ان كلية الخبر تعمل علي توثيق التعاون مع وسائل الاعلام العربية في مجال تبادل الطلبة و اقامة دورات تعليمية مشتركة .
يذكر ان العرفاوي التقي امس الاثنين مدير عام وكالة ارنا ' ضياء هاشمي' ودعاه الي ايفاد فريق من المراسلين الي تونس لتغطية الانتخابات الرئاسية و البرلمانية المقرر اجراؤها في العام المقبل و كذلك التطورات السياسية التي تشهدها تونس بحيث رحب مديرعام ارنا بهذه الدعوة.
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كلية الخبر

التعاون الاعلامي

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مدير وكالة تونس للانباء:اهتمام ايران بالعلم و وسائل الاعلام يبعث علي الفخر

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