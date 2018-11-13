جهانغيري: حققنا انجازات قل نظيرها في مجال البني التحتية

اهواز/13تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' اليوم الثلاثاء ان الاجراءات التي تمت انجازها في مجال البني التحتية بهدف تنمية البلاد، لا مثيل لها.

وخلال مراسم تدشين المرحلة الاولي من مشروع زراعي في خوزستان (جنوب غرب) اشاد جهانغيري بالدور الذي اضطلعه ابناء المدينة في مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد خاصة خلال الحرب العراقية المفروضة علي ايران (1980-1988).
وفيما اكد علي ضرورة تدشين المرحلة الثانية من هذا المشروع علي وجه السرعة، اضاف ان هناك البعض في خارج البلاد يحاول الايحاء بعدم جدوي هذه الانجازات مؤكدا ان اسرائيل و زمرة المنافقين تقفان وراء نشر مثل هذه التحليلات الخاطئة.
وشدد بالقول ان الخطأ الذي ترتكبه امريكا هو الاعتماد علي مصادر معلوماتية غير دقيقة و خاطئة .
وفي جانب اخر من تصريحاته قال جهانغيري إن الانجازات التي حققناها بهدف تحقيق التنمية في البلاد خاصة في مجال البني التحتية قل نظيرها حيث تمكنا من تحقيقها في ظل المشاكل التي عانت منها البلاد بما فيها الحرب المفروضة لثماني سنوات و كذلك الحظر المفروض علينا.
ودعا المسؤولين الي تعزيز الوحدة و التلاحم فيما بينهم لتقديم الخدمات للشعب.
واشار النائب الاول للرئيس الايراني الي ظاهرة الاتربة و الغبار في اهواز و قال ان وزراتي الجهاد الزراعي و الطاقة تتعاونان لازالة هذه المشكلة ونآمل حلها في اقرب وقت ممكن
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جهانغيري: حققنا انجازات قل نظيرها في مجال البني التحتية

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