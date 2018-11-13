مديرعام جمارك ايلام:

شائعة اغلاق منفذ مهران الحدودي عارية عن الصحة

ايلام /12تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعتبر مديرعام جمارك ايلام ' روح الله غلامي' الشائعات بشأن اغلاق منفذ مهران الحدوي بأنها عارية عن الصحة وقال ان حركة الشاحنات التجارية عبر المنفذ تسير بانسيبابية ودون اية مشاكل.

واضاف غلامي اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا انه وبعد الانتهاء من مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام فأن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المتجهة الي منفذ مهران الحدودي في زيادة مستمرة مما سبب زحاما في هذا المنفذ.
وقال ايضا انه بلغ عدد الشاحنات القادمة الي مهران خلال الاسبوع الاخير 800 شاحنة وخلال الايام الخمسة الاخيرة تم تصدير بضائع بقيمة 51 مليون دولار الي العراق وهذا دليل علي نمو التجارة من خلال هذا المنفذ الحدودي.
واكد مديرعام جمارك ايلام ( جنوب غرب ) علي انه حدث خلال اليوم الماضي ولمدة اربع ساعات ومن الجانب العراقي تعثر في حركة الشاحنات وبعد مباحثات عادت الحركة الي ماكانت عليه.
وتقع مدينة مهران الحدودية في محافظة ايلام وتبعد عن العاصمة العراقية بغداد 230 كيلومترا وتعتبر من اهم المنافذ التجارية حيث تعبر يوميا من خلالها 600 شاحنة محملة بالبضائع التصديرية الي العراق.
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شائعة اغلاق منفذ مهران الحدودي عارية عن الصحة

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