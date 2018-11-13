ظريف: لا مشكلة لدي إيران في إعادة العلاقات مع السعودية

وحول لحظر الاميركي المفروض علي ايران قال ظريف في تصريح لصحيفة ' العربي الجديد' : بطبيعة الحال، للحظر تأثيرات اقتصادية لكنه لن يؤثر علي سياساتنا، وما صدر من تصريحات يعني أن الحزمة الأخيرة منها لم تحمل أي جديد. فقد بدأنا بتلمس التبعات خلال الأشهر الستة الماضية، أي منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، لا بل منذ أن أدرك الفاعلون الاقتصاديون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ هذا القرار عقب حديثه عن الاستراتيجية الجديدة إزاء طهران في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي. منذ ذلك الوقت بدأت النتائج تنعكس علي الاقتصاد، وبالنتيجة الشعب الإيراني هو الطرف المستهدف، وخلف ذلك أمل أميركي بأن يتسبب الحظر بضغط الشارع علي حكومته لتغيّر سياستها، أو حتي تهديد النظام برمته.

وحول الآليات الأوروبية لمواجهة الحظر الاميركي قال ظريف ان هناك حاجة للحفاظ علي حياة الاتفاق بهدف جني المكتسبات الاقتصادية بما يصب في مصلحة الإيرانيين، والأوروبيون نفذوا تعهدات أعلنوا عنها أمام المحافل السياسية بجدية، وكثر لم يكونوا يتوقعون موقفهم هذا بسبب العلاقات مع أميركا. لكن في ساحة التنفيذ العملي تعرض الأوروبيون لعراقيل. نحن نعلم أن الحكومات الأوروبية ما زالت غير مستعدة لتنفيذ التعهد السياسي بالتزامن ودفع ثمن اقتصادي، ويرجح هؤلاء أن يحافظوا علي الإنجازات دون ثمن أساساً. هذه السياسة لن تصب في مصلحة أوروبا علي المدي البعيد، بل ستحمّلها ثمناً أكبر، ومع هذا ما زلنا علي اتصال مستمر مع كل الشركاء في أوروبا والصين وروسيا، ونحاول أن نجد سبلاً لمواجهة الحظر والتخفيف من تبعاته للحد الأدني. صحيح أن لدي أميركا قدرة اقتصادية كبيرة، لكن كل دول العالم تقف ضد حظرها، رغم أن بعض الشركات ما زالت متخوفة من التبعات.

واضاف : لدي اقتصاد إيران القدرة علي الاستمرار في التنمية والتطور، والعلاقات مع الدول الثانية أحد العوامل المسببة لذلك، فنحن لدينا قدرات داخلية، بشرية وطبيعية وعلمية وتقنية، وكلها تؤثر علي مستقبل الاقتصاد. إن العلاقات الخارجية مهمة، لكنها ليست المسبب الوحيد لتطوير البنية الاقتصادية، وهذا ما يجعل إيران مختلفة عن دول إقليمية ثانية لا تستطيع الصمود من دون العلاقات مع الآخرين، وهذا لن يساعدنا علي مواجهة الحظر وحسب، بل تجاوزه أيضاً.

وفي ما يخص النفط، قال ظريف: قلنا سابقاً إن أميركا لا تستطيع تصفير عداد الصادرات النفطية الإيرانية، وهذا ما حصل وسيحصل، فلن تستطيع تخفيض معدلها بشكل كبير كذلك. لدي إيران القدرة علي تصدير نفطها، والسوق العالمية تحتاجه، وستثبت البلاد للجميع أنها ستحضر بقوة في هذه السوق مستقبلاً.

وحول وقف تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في لبنان وقبلها في تركيا ووجود ضغوط أميركية في هذا الصدد قال ظريف : لدينا العديد من السبل لكي تستمر رحلاتنا الجوية وسنستخدمها، وهي التي جربناها سابقاً وسنكررها. الأميركيون ليس لديهم القدرة علي وقف رحلات إيران الجوية أو منع الحركة البحرية للناقلات الإيرانية. مضيفا : اننا سنلجأ لأساليب كثيرة، وليس فقط الالتفاف.

وحول وجود خلافات مع اوروبا قال ظريف: نتقاطع مع أوروبا في بعض الأمور ونختلف في أخري. في الشق الإقليمي نؤمن بكوننا جزءاً من هذه المنطقة، وسياساتنا إزاءها منطقية وواقعية أكثر من تلك الغربية. لو عدنا للتاريخ سنجيب عن أسئلة كثيرة، فمن الذي دافع عن صدام حسين ومن ثم اضطر للوقوف بوجهه؟ من الذي دعم (تنظيم) 'القاعدة' بوجه السوفييت واضطر لمحاربته؟ أي بلدان هي التي اعتبرت (حركة) 'طالبان' جهة رسمية؟ أي دول هي التي قدمت مساعدات لـ'داعش' و'النصرة'؟ من الذي سجن رئيس وزراء بلد ثانٍ؟ وأي دول هي التي حاصرت قطر؟ بالمقابل لعبت إيران دوراً إيجابياً في كل هذه الملفات، ومنعت السعودية، المدعومة من الغرب، من إنجاح حصار قطر مثلاً. بالنتيجة ليست سياستنا هي التي تؤدي لإشكالات في المنطقة، بل هي سياسات أصدقاء أميركا والغرب. وفي ما يخص الشق العسكري، فمن الجدير أن نقارن الموازنات العسكرية، وسأتحدث عن أرقام صادرة عن مؤسسات دولية، فالإمارات اشترت أسلحة بـ22 مليار دولار والسعودية بـ67 مليار دولار ولديها صواريخ بمدي 2500 كيلومتر، في مقابل أن موازنة إيران العسكرية تتراوح بين 12 و16 ملياراً ومدي صواريخها لا يتجاوز الألفي كيلومتر. الخلاصة أن أميركا حولت المنطقة إلي مخزن سلاح هو ذاته الموجه ضد اليمنيين، أليس هذا السلاح غربياً؟ من عليه تغيير سياساته هو الغرب وليس إيران.

وحول توجيه اتهامات أوروبية لإيران بخصوص التخطيط لاستهداف المعارضة في الخارج قال ظريف : توقيت صدور هذه الاتهامات مهم ولافت، فاتهام إيران بالتخطيط لتفجير مؤتمر المعارضة في باريس تزامن وزيارة الرئيس الإيراني إلي سويسرا والنمسا، وفي تاريخ 29 أكتوبر، أي اليوم ذاته الذي كان من المقرر أن تعلن فيه آليات 'إس بي في' الأوروبية تم اعتقال فرد بتهمة التخطيط لاستهداف معارضين أهوازيين. تجدر الإشارة لحقائق أيضاً، فهناك أفراد يعيشون في الدنمارك أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع في أهواز عبر قناة متلفزة مقرها لندن، وآخرون يعيشون في فرنسا يعلنون مسؤوليتهم عن عمليات قتلت 15 ألف شخص في إيران في السابق. فمن يحمي الإرهاب هو هذه الدول الأوروبية التي تسمح بلجوئهم لأراضيها، وعليها أن تفكر ملياً بهذه الحقائق، وإيران لا تريد أن تتعرض أوروبا لأي تهديد أمني، وقد أبلغنا فرنسا والدنمارك سابقاً بجهوزيتنا للتعاون ولتزويدهم بمعلومات حول أولئك (الأشخاص).

وحول تعرّض مشروع أميركا القاضي بتأسيس 'الناتو العربي' الرامي لمحاصرة إيران لنكسة علي خلفية الأزمة الخليجية وجريمة قتل جمال خاشقجي قال ظريف : نحن لم نبدأ بأي حرب نفسية ضد أحد، ونحرص علي النظر بواقعية لما يجري في المنطقة. نعتقد أن هذه السياسات لا تصب في مصلحة الإقليم وأمنه، وقدمنا مقترحاتنا سابقاً من قبيل تشكيل مجمع الحوار الإقليمي وإجراء صيغ التعاون بين دول المنطقة. للأسف هناك عدد من الدول التي تسعي لشراء الأمن، ونحن من جهتنا نؤمن بأن الأمن لا يُشتري، وإنما يُصنع بيد القوي الإقليمية، كما أننا علي قناعة بأن أميركا تريد نهب ثروات المنطقة، وثمن هذه السياسات التخريبية تدفعه دول المنطقة نفسها. ومن ناحية أخري تبذل أميركا والكيان الصهيوني جهوداً منظّمة لإبعاد القضية الفلسطينية عن أنظار الجميع وقلب المعادلات، وهناك دول عربية تشجع علي التطبيع اليوم، وتعبّد الطريق لمعاداة إيران، وعلي الأصدقاء في العالم العربي أن يمعنوا النظر جيداً في البوصلة التي يتحركون نحوها.

واضاف : نحن ننقل وجهات نظرنا للدول الجارة بشفافية، وهي وجهات نظر تقوم علي الوقائع ولا نريد فرضها علي أحد. إيران مؤمنة بأن صفقة القرن لن تحصل، لأنها تتجاهل حقوق الفلسطينيين، وكثر هم من حاولوا المساومة علي ذلك. في هذا السياق موقفنا واضح وننقله للأطراف العربية المجاورة من دون أي مجاملة وبلا تدخل في قراراتها. وفي ما يتعلق بالملف الإيراني علي الطاولة العمانية الإسرائيلية، بكل تأكيد يريد الكيان الصهيوني فرض سياسات وخلق عداوة بين إيران والدول العربية، ولن يتوقف عن ذلك، وعلي الدول العربية أن تتخذ قراراتها الأنسب.

وحول زيارة رئيس الوزراء الصهيوني لمسقط قال ظريف : سلطنة عمان بلد جار وشريك جيد واستراتيجي، لكننا لا نتدخل بعلاقاتها الخارجية، وهو ذاته ما ينطبق علي تركيا وروسيا، إذ لدي هذين البلدين علاقات مع إسرائيل أيضاً، ولقد نقلنا وجهة نظرنا للأصدقاء في مسقط إلا أننا لا نفرض عليهم شيئاً، والدول الجارة تعلم أن إيران غير موافقة علي هذه السياسات التي لا تصب في مصلحة المنطقة.

وحول وصول أي رسائل جديدة من الوسيط العماني حملها من إسرائيل أو من أميركا قال ظريف : لا من أميركا ولا من إسرائيل.

وحول وساطة عُمانية محتملة بين ايران وأميركا علي شاكلة الدور الذي أدته السلطنة طيلة سنوات واحتمال عودة ايران لطاولة الحوار التي دعا إليها ترامب للتفاوض إذا ما لبّي الشروط الإيرانية؟ قال ظريف : قلنا سابقاً إن أي تفاوض مشروط باحترام متقابل، لا بالثقة المتبادلة، هذا الاحترام يبدأ من الطرف الآخر ومن التزامه بتعهداته، وفي أي وقت نلحظ فيه أن أميركا لبّت ذلك، ففي حينه من الممكن الحديث عن التفاوض، أما في الوقت الراهن فعلي ماذا سنتحاور؟ لقد تباحثنا لسنوات مع أميركا ووصلنا لنتيجة تلخصت بالاتفاق النووي، إلا أننا لا نضمن اليوم ألا تتخذ واشنطن الخطوة ذاتها وتقرر التخلي عن التزاماتها.

وحول وجود تقارير إعلامية تحدثت عن مبعوث سعودي من قبل ولي العهد زار طهران وأن الملف اليمني كان أحد المواضيع التي حملها الموفد المزعوم قال ظريف : لايوجد لدي أي معلومات حول صحة ذلك، ولا أعتقد أساساً أنه ممكن.

وحول استعداد ايراني لاستقبال موفد سعودي قال ظريف: ليس لدينا أدني مشكلة في إعادة العلاقات مع السعودية إلي سياق طبيعي، وهذا الأمر يتوقف علي الرياض وعلي قراراتها وسلوكها الذي يتوجب عليها مراجعته بما يخفف من التوتر الإقليمي، هذه السياسة الموجهة لإيران ولسورية وللعراق ولقطر واليمن، كلها تأتي من جهة السعودية وليس من قبلنا.

وحول معركة الحديدة في اليمن قال ظريف: شهدنا سياسة تخريبية في هذا البلد ادت الي مصائب علي شعبه. من اليوم الأول أظهرنا استعداداً لحل الأزمة اليمنية، ومنذ قصف التحالف لليمن قالت إيران إن الحل العسكري لن يوصل لنتيجة هناك. اعتقدت الرياض أنها تستطيع حسم ملف اليمن في أسابيع ومرت سنوات من دون نتيجة، حاولوا كثيراً حسم تطورات الحديدة ميدانياً، لكن المشكلة لدي بعض الدول الجارة أنها لا تؤمن بالحل السياسي، وتريد حل الأمور عسكرياً بغطاء سياسي، هذا غير قابل للتحقق. يجب إقرار وقف إطلاق نار شامل عملياً، وفي النهاية سيصل الجميع إلي نتيجة بضرورة وقف الأعمال العسكرية وإيصال المساعدات للمدنيين ودعم تشكيل حكومة يمنية شاملة وإجراء حوار يمني يمني. هذه النقاط الأربع أعلنت عنها إيران في إبريل/نيسان 2014 مؤكدا : لا يوجد لدينا أي شرط. نحن نريد إنهاء هذه الأزمة، وعلي الدول أن تلعب دوراً يسهل تطبيق الحل لا أن تفرض سبل الحل نفسه، وهذا ما نفعله في الملفين السوري واليمني.

وحول تخطيط السعودية لاغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين ومن بينهم قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وتشكيلها غرفة لشن حرب اقتصادية لمحاربة إيران قال ظريف :لدينا معلومات عن ذلك. السعودية تدعم مجموعات إرهابية في إيران منذ سنوات، وقد أعلنت الرياض رسمياً في وقت سابق أنها ستجر الحرب للعمق الإيراني، وشهدنا بعدها زيادة في نشاط مجموعات مسلحة وإرهابية شرقي البلاد، وأخري كداعش التي هاجمت البرلمان. هذه السياسات السعودية ليست حديثة، ونحن علي اطلاع عليها. النظام السعودي يسعي إلي فرض سيطرته، وما جاء أخيراً يفنّد كل الادعاءات التي روجت أن إيران تقوم بنشاطات ضد الرياض ويثبت عكسها، فهي التي تدعم التشدد كي توجه ضربة لإيران. ما ذكرته (صحيفة) نيويورك تايمز هو مجرد زاوية صغيرة من السلوك السعودي إزاءنا، ونأمل أن تُفتح عيون بقية الأطراف علي ما تفعله الرياض التي حاصرت قطر وتقصف اليمن وسجنت رئيس وزراء لبنان (سعد الحريري) وارتكبت جريمة بحق الصحافي جمال خاشقجي، وهو ما تتابعه تركيا بشكل جاد الآن.

وحول العلاقات الايرانية التركية قال ظريف: علاقاتنا مع تركيا جيدة للغاية، بل إنها استراتيجية، لكن ذلك لا يعني التقاطع في وجهات النظر علي كل شيء. اختلفنا بالفعل علي نقاط رئيسة حول سورية، وقمنا بتقليصها فوصلنا معاً لنتيجة أن الإرهاب يضر الجميع، وبأن المجموعات الانفصالية بمثابة تهديد قد يجر المنطقة لنزاع جديد. نعلم معاً أن الدعم الأميركي لبعض الأطراف التي قد تهدد وحدة سورية وإيجاد نزاعات أهلية يعني مشكلة. لا يمكن أن نسمح بفتح المجال لخلاف قومي في سورية والعراق، هذا خطر للغاية، ونعم نتقاطع مع تركيا برفض استفتاء الانفصال في العراق ونقف ضد سيناريوهات مماثلة في سورية، وربما نكون علي خلاف في ما يتعلق بأبعاد محددة ترتبط بتطبيق الحل السياسي في سورية وهذا طبيعي، نحن بلدان مؤثران وعلينا تسهيل المهمة علي السوريين للجلوس إلي طاولة الحوار وتقرير مصير بلادهم.

وحول انسحاب قوات ايرانية من جنوب سورية قال ظريف : لم يكن هناك قوات إيرانية في الجنوب السوري لكي تنسحب بالأساس. وهذا ينطبق علي 'حزب الله' اللبناني أيضاً، ووفقاً لمعلومات وصلتنا من الحزب نفسه فوجودهم إن حصل كان بشكل مؤقت ولمواجهة الإرهاب. مساعدتنا لسورية جاءت أساساً لمكافحة الإرهاب، وحضور 'حزب الله' في هذا البلد جاء بناءً علي طلب من الحكومة السورية، ولا يوجد أي أهداف أخري.

وحول وجود خلافات مع موسكو حول الوجود الإيراني والمحسوبين عليها في سورية قال ظريف: وفقاً لمعلوماتي، قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر علي بعض النقاط من الناحية الميدانية علي الأرض، لكنّي لم أسمع أي شيء عن حصول خلاف حول نوع وشكل الوجود الإيراني في سورية عموماً.

انتهي ** 1837

