وكالة انباء الكونغو تدعو ارنا لتدريب لمراسليها

وافادت ارنا اليوم الثلاثاء ان كابوي اعتبر خلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في كنشاسا جهانبخش حسن زاده دور الاعلام في تبيان التطور و المتغيرات التي تحصل في الدول المختلفة مهما مشددا علي تمتين العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال الاعلامي.

واشار رئيس وكالة انباء الكونغو الي توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) مطالبا بتنفيذ بنودها ومنها اقامة ورشات تدريبية لمراسلي الكونغو .

واكد الطرفان في نهاية اللقاء علي ضرورة تطوير التعاون بين الوكالتين بهدف نشر الاخبار الصحيحة لشعبي البلدين.

يذكر انه تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وكالة انباء جمهورية الكونغو (اي سي بي) خلال زيارة مديرها العام لطهران في نوفمبر 2017 مع وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا).

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