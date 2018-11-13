عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان:

يمكن إدارة الحظر الأمريكي من خلال الاستقرار الاقتصادي

طهران/ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال ممثل أهالي رفسنجان في مجلس الشوري الإسلامي: يمكننا إدارة ظروف الحظر الاقتصادي في البلاد من خلال الاستقرار الاقتصادي وعدم تهييج السوق.

واضاف 'أحمد أناركي' في مقابلة مع مراسل إرنا حول الحظر الأمريكي الأحادي والقاسي ضد إيران: إيران واجهت دائما مشاكل مثل الحرب والعقوبات بعد الثورة الإسلامية ، وهي علي دراية بهذه القضية.
وأشار إلي أربعة عقود من الحظر ضد إيران وأضاف: نتوقع أن نكون الأفضل وأن نكون مستعدين تماما لذلك.
وصرح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي، بان جزء من الحل للحظر في داخل البلاد وقال : من خلال خلق الهدوء والأمن والثقة في القطاع الاقتصادي، يمكن رؤية الاستثمارات من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتحدث عن تعاون البلدان الأوروبية مع إيران بشأن مواجهة الحظر، قائلاً إن الدول الأوروبية ليس لديها خيار سوي التعاون نظرا لعدم انتهاك الاتفاق النووي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وإذ أشار إلي دور اللوبي الصهيوني في أوروبا، أعرب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن أمله في ألا تتأثر الدول الأوروبية بهذا اللوبي.
وأشار اناركي إلي دعم الاتحاد الأوروبي لإيران ضد العقوبات الأمريكية، قائلا إن الأوروبيين يجب أن يعرفوا أن موقفهم ضد العقوبات يخدم أيضا مصالح هذه الدول.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو الماضي واعاد فرض الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
القرار الامريكي لاقي تنديدا من قبل مسؤولي دول العالم بمافيهم الاوروبيين الذين اعربوا في بيان عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.
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يمكن إدارة الحظر الأمريكي من خلال الاستقرار الاقتصادي

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