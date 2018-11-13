الحظر سيجعل ايران تسير نحو الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي بسرعة اكثر

واضاف العميد حاتمي اليوم الثلاثاء في حوار مع مراسل ارنا ان قضية الحظر الدفاعي ليست جديدة وواجهناها لفترة طويلة مؤكدا علي انها كانت السبب في سعينا للاستفادة من قدراتنا المحلية للوصول الي الاكتفاء الذاتي حيث وضعت الخطط اللازمة في هذا الشأن.

واشار وزير الدفاع الي انتاج وتأمين 100% من الاحتياجات الدفاعية المحلية علي يد المتخصصين في الداخل وقال يتم الانتاج بما تقتضيه الضرورة لحماية حدودنا واراضينا.

وفيما يتعلق ببرامج وزارته حتي نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20مارس 2019) قال العميد حاتمي: حددنا الاولويات ومن غير الضروري الافصاح عنها ولكن هناك تعاونا جيدا مع الجامعات ووزارة الاتصالات وهناك اخبار سارة تتعلق بالقوة البحرية والتي سيطلع عليها شعبنا العزيز في ذكري انتصار الثورة ( 21 شباط القادم ).

انتهي**م م** 1837

