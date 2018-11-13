مبیعات شركات التكنولوجیا ستصل إلي 100 الف ملیار تومان

واشار سورنا ستاری، الیوم الثلاثاء خلال لقائه ممثل ولی الفقیه فی محافظة كردستان (غرب)، إلي وجود 3700 شركة تكنولوجیا حالیا فی البلاد، وقال إن مبیعات الشركة بلغت 60 الف ملیار تومان فی العام الماضی .

وأضاف أن هذه الشركات تمكنت من تصدیر نحو 450 ملیون دولار من المبیعات إلي دول أخري العام الماضی.

وقال إن هدف الحكومة هو دفع شركات التكنولوجیا للتصدیر، مضیفا أنه وفقا للخطط المعدة فان تصدیر هذه الشركات سیزید إلي ملیار دولار فی عامین.

وأشار إلي أنه علي الرغم من أن تصدیر هذه المنتجات غیر قابل للقیاس فی قطاع تكنولوجیا المعلومات، فإن جمیع الإحصاءات والبیانات المتعلقة بالمنتجات مثل الأدویة والمكونات التكنولوجیة، وغیرها متاحة.

وأشار ستاری إلي وجود موارد بشریة كفؤة فی مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، حیث أن الهدف الرئیسی للدولة ، نظراً لمعارف هذه القوي ومواهبها، هو دفع هذه الإمكانیات نحو ثقافة ریادة الأعمال.

انتهي** 2344

