انتخاب 'بیروز حناجی' أمینا للعاصمة طهران

و جری التصویت لاختیار الأمین الثالث للعاصمة طهران من بین 'حناجی' و'عباس اخوندی'، وزیر الطرق وبناء المدن السابق والذی حصل علي 10 أصوات أعضاء المجلس.

'بیروز حناجی' من موالید 1964وانتخب فی فترة امین العاصمة السابق محمد علی نجفی، مساعدا له للشؤون الفنیة والاعمار، وبدأ نشاطه فی فترة محمد علی أفشانی، مدیرا لمكتب التطویر العمرانی والهندسة المعماریة.

وشغل سابقا منصب أمین المجلس الأعلي لبناء المدن والاعمار ونائب وزیر السكن فی الحكومة الحادیة عشرة.

وهو خریج الهندسة المعماریة من جامعة طهران وحاصل علي درجة الدكتوراه فی ترمیم المدن التاریخیة.

انتهي** 2344

