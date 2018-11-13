مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون حقوق المواطنة:

هناك 60 ألف طفل من أم إيرانية وأب أجنبي

طهران/ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قالت المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية في شؤون حقوق المواطنة: لدينا حوالي 50 إلي 60 ألف طفل من أم إيرانية واب اجنبي في البلاد.

وبحسب إيرنا، وافق مجلس الوزراء يوم الأحد 4 نوفمبر، علي مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.
وأضافت شهيندخت مولاوردي، مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون حقوق المواطنة، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء، إنه تم الإعلان رسميا عن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالأطفال الذين يولدون لأم إيرانية واب اجنبي من قبل وزارة الرفاه والعمل والشؤون الاجتماعية.
وصرحت بانه في الوقت الحالي لدينا ما معدله حوالي 60 ألف طفل ولدوا من أم إيرانية وأب أجنبي من جميع الجنسيات في البلاد.
وذكرت أن مشروع قانون تعديل المادة الواحدة بشأن تحديد جنسية الأطفال لأم إيرانية واب اجنبي علي وشك تقديمه إلي البرلمان.
وقالت مولاوردي: سندعم بقوة مشروع قانون منح الجنسية لأبناء الأم الإيرانية والأب الأجنبي، وإن شاء الله ، فإن مجلس صيانة الدستور سيوافق علي ذلك.
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اجتماعي

منح الجنسية الايرانية

ابناء الايرانيات

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هناك 60 ألف طفل من أم إيرانية وأب أجنبي

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