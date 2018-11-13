أبو عبيدة: القادم أعظم حال استمر العدوان الصهيوني

وقصفت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية مدينة عسقلان ومدن 'غلاف غزة'، بعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل مستوطِنة وإصابة آخرين، وإصابة منازل مباشَرة.

وكان قد قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة تشاور جدي لتوسيع دائرة النار، مهدداً أن 'عسقلان هي البداية'.

وتوعد أبو عبيدة، في تغريدة له مساء الاثنين، أن نحو مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخ المقاومة إذا كان قرار العدو هو التمادي في العدوان.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بعد أن قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته، مساء الاثنين؛ مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراضي فارغة في قطاع غزة.

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