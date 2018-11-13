المركز الفلسطيني للاعلام :

لن تستطيع 'إسرائيل' إخماد الصوت الذي تصدح به 'فضائية الأقصي'

طهران / 13 تشرين الثاني/نوفمبر/ ارنا - قال 'المركز الفلسطيني للإعلام': إن 'إسرائيل' لن تستطيع إخماد الصوت التي تصدح به قناة الأقصي الفضائية، مؤكدا أنها ستبقي عين الحقيقة علي ما يجري في فلسطين.

وأكد 'المركز' -في بيان له- أن تدمير طائرات الاحتلال مبني الفضائية بغزة، يعكس العقلية الإرهابية والإجرامية لهذا المحتل، ويعبر عن الفشل والانهزام أمام الرواية الفلسطينية.
وأضاف أن استهداف الفضائية عدوان صهيوني غاشم يستهدف لطمس وسائل الإعلام الفلسطينية، ولن يُثني وسائل الإعلام الفلسطينية عن نقل رواية شعبنا وإظهار جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
وأشار المركز إلي أن استهداف مبني قناة الأقصي هو عدوان همجي سافر، وإرهاب تجاوز كل الخطوط، مؤكدا أن عودتها للبث بعد دقائق من تدمير المقر دليل علي قوة الإرادة الفلسطينية والإصرار علي كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.
ودعا الاتحادات الدولية للصحافة والإعلام للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

المركز الفلسطيني للإعلام

إسرائيل

قناة الأقصى الفضائية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لن تستطيع

معظم المشاهدات

ظريف: ليتحمل `بومبيو` مسؤولية ما يقوله

ردا علي وقاحة وزير الخارجية الاميركي

ظريف: ليتحمل 'بومبيو' مسؤولية ما يقوله

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

ايران ضمن العشرين الاوائل في امتلاك الاسطول البحري الخاص بها

مديرعام منظمة الموانئ والملاحة البحرية:

ايران ضمن العشرين الاوائل في امتلاك الاسطول البحري الخاص بها

أحدث الأخبار

وكالة انباء الكونغو تدعو ارنا لتدريب لمراسليها

وكالة انباء الكونغو تدعو ارنا لتدريب لمراسليها

ايران وكازاخستان تعقدان اجتماعا تشاوريا حول القضايا القنصلية

ايران وكازاخستان تعقدان اجتماعا تشاوريا حول القضايا القنصلية

حجم التجارة بين إيران وتركيا بلغ 12 مليار دولار

حجم التجارة بين إيران وتركيا بلغ 12 مليار دولار

يمكن إدارة الحظر الأمريكي من خلال الاستقرار الاقتصادي

عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان:

يمكن إدارة الحظر الأمريكي من خلال الاستقرار الاقتصادي

الحظر سيجعل ايران تسير نحو الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي بسرعة اكثر

وزير الدفاع في حوار مع ارنا:

الحظر سيجعل ايران تسير نحو الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي بسرعة اكثر

موضوعات مرتبط