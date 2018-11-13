لن تستطيع 'إسرائيل' إخماد الصوت الذي تصدح به 'فضائية الأقصي'

وأكد 'المركز' -في بيان له- أن تدمير طائرات الاحتلال مبني الفضائية بغزة، يعكس العقلية الإرهابية والإجرامية لهذا المحتل، ويعبر عن الفشل والانهزام أمام الرواية الفلسطينية.

وأضاف أن استهداف الفضائية عدوان صهيوني غاشم يستهدف لطمس وسائل الإعلام الفلسطينية، ولن يُثني وسائل الإعلام الفلسطينية عن نقل رواية شعبنا وإظهار جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

وأشار المركز إلي أن استهداف مبني قناة الأقصي هو عدوان همجي سافر، وإرهاب تجاوز كل الخطوط، مؤكدا أن عودتها للبث بعد دقائق من تدمير المقر دليل علي قوة الإرادة الفلسطينية والإصرار علي كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.

ودعا الاتحادات الدولية للصحافة والإعلام للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني.

انتهي ** 1837

