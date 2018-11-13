الملحق الثقافی العراقی: 4 آلاف طالب عراقی یدرسون فی الجامعات الایرانیة

مشهد / 13 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اعلن الملحق الثقافی العراقی فی ایران یاسر عبدالزهراء الحجاج بان هنالك الان 4 آلاف طالب جامعی عراقی یدرسون فی 48 جامعة ومركز للتعلیم العالی فی ایران، ما یشیر الي عمق العلاقات التی تربط البلدین.

وفی كلمة القاها الاثنین خلال مراسم افتتاح العام الدراسی الجدید للطلبة الجامعیین العراقیین فی ایران والتی جرت فی مرقد الامام الرضا (ع) بمدینة مشهد مركز محافظة خراسان الرضویة الواقعة شمال شرق ایران، اشار الحجاج الي العلاقات السیاسیة والدینیة والشعبیة الوثیقة بین البلدین، معتبرا محبة اهل البیت (ع) بانها المحور الاساس للعلاقات بین البلدین.
واكد بان استضافة العراقیین لزوار الاربعین الایرانیین واستضافة ایران للزوار العراقیین الذین یزورون مرقد الامام الرضا (ع)، تشكل اساس العلاقة بین الشعبین الایرانی والعراقی.
واشار الي محاولات الاعداء الرامیة للمساس بالعلاقات الطیبة بین الشعبین، ولفت الي موقف رئیس الوزراء العراقی بان بغداد لا تقبل بای حظر ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، معتبرا عدم القبول بالحظر بانه اقل ما یمكن للعراق ان یقوم به تجاه تضحیات الشباب الایرانی فی الدفاع عن مراقد الائمة المعصومین (ع).
واشار الي السیاسات الجدیدة لوزارة العلوم العراقیة لتعزیز العلاقات العلمیة بین البلدین، موضحا بان الوزارة تسعي من اجل توفیر الظروف للمزید من الطلبة الجامعیین للدراسة فی الجامعات الایرانیة.
من جانبه اشار القنصل العراقی العام فی مدینة مشهد یاسین شریف الي الفتنة التی اثارها الاعداء لبث الشقاق والخلاف بین الشعبین قبل عدة اشهر من زیارة الاربعینیة 'بحیث ان الكثیر من الاسر العراقیة شعرت بالقلق علي اوضاع مواطنیهم فی ایران فی حین ان اوضاع العراقیین فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مناسبة جدا وانهم یشعرون بانهم یعیشون فی وطنهم'.
كما قال رئیس جامعة الامام الرضا (ع) الدولیة مرتضي رجوعی بانه من بین الطلبة الجامعیین العراقیین الـ 4 آلاف الذین یدرسون فی الجامعات الایرانیة هنالك 1500 منهم یدرسون فی جامعات مدینة مشهد وقال، ان سیاسة العتبة الرضویة المقدسة تتمثل فی تطویر العلاقات العلمیة والتعلیمیة مع العراق وتسهیل امور الطلبة العراقیین للدراسة فی الجامعات الایرانیة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

علمی آموزشی

الملحلق الثقافی العراقی

4 الاف طالب عراقی

الجامعات الایرانیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الملحق الثقافی العراقی: 4 آلاف طالب عراقی یدرسون فی الجامعات الایرانیة

معظم المشاهدات

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

ظريف: ليتحمل `بومبيو` مسؤولية ما يقوله

ردا علي وقاحة وزير الخارجية الاميركي

ظريف: ليتحمل 'بومبيو' مسؤولية ما يقوله

حادث انبوب الغاز في جنوب البلاد نجم عن تسرب وليس انفجار

مسؤول محلي ايراني:

حادث انبوب الغاز في جنوب البلاد نجم عن تسرب وليس انفجار

تحالف الفتح العراقي: مصممون علي اختيار وزيرين قويين للداخلية والدفاع

تحالف الفتح العراقي: مصممون علي اختيار وزيرين قويين للداخلية والدفاع

أحدث الأخبار

الملحق الثقافی العراقی: 4 آلاف طالب عراقی یدرسون فی الجامعات الایرانیة

الملحق الثقافی العراقی: 4 آلاف طالب عراقی یدرسون فی الجامعات الایرانیة

وزير الداخلية الايراني يشيد بنتائج زيارة الاربعينية في اوساط المجتمع

وزير الداخلية الايراني يشيد بنتائج زيارة الاربعينية في اوساط المجتمع

اميركا لا يمكنها كسر صمود الشعب الايراني بالحظر

السفير الايراني في كوبا:

اميركا لا يمكنها كسر صمود الشعب الايراني بالحظر

طلبة من 12 دولة يدرسون في جامعة التقريب بين المذاهب الاسلامية

طلبة من 12 دولة يدرسون في جامعة التقريب بين المذاهب الاسلامية

الشركات الألمانیة تستطیع الاتجار مع إیران بسهولة

وزیر الخارجیة الألمانی السابق:

الشركات الألمانیة تستطیع الاتجار مع إیران بسهولة

موضوعات مرتبط