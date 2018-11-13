الملحق الثقافی العراقی: 4 آلاف طالب عراقی یدرسون فی الجامعات الایرانیة

وفی كلمة القاها الاثنین خلال مراسم افتتاح العام الدراسی الجدید للطلبة الجامعیین العراقیین فی ایران والتی جرت فی مرقد الامام الرضا (ع) بمدینة مشهد مركز محافظة خراسان الرضویة الواقعة شمال شرق ایران، اشار الحجاج الي العلاقات السیاسیة والدینیة والشعبیة الوثیقة بین البلدین، معتبرا محبة اهل البیت (ع) بانها المحور الاساس للعلاقات بین البلدین.

واكد بان استضافة العراقیین لزوار الاربعین الایرانیین واستضافة ایران للزوار العراقیین الذین یزورون مرقد الامام الرضا (ع)، تشكل اساس العلاقة بین الشعبین الایرانی والعراقی.

واشار الي محاولات الاعداء الرامیة للمساس بالعلاقات الطیبة بین الشعبین، ولفت الي موقف رئیس الوزراء العراقی بان بغداد لا تقبل بای حظر ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، معتبرا عدم القبول بالحظر بانه اقل ما یمكن للعراق ان یقوم به تجاه تضحیات الشباب الایرانی فی الدفاع عن مراقد الائمة المعصومین (ع).

واشار الي السیاسات الجدیدة لوزارة العلوم العراقیة لتعزیز العلاقات العلمیة بین البلدین، موضحا بان الوزارة تسعي من اجل توفیر الظروف للمزید من الطلبة الجامعیین للدراسة فی الجامعات الایرانیة.

من جانبه اشار القنصل العراقی العام فی مدینة مشهد یاسین شریف الي الفتنة التی اثارها الاعداء لبث الشقاق والخلاف بین الشعبین قبل عدة اشهر من زیارة الاربعینیة 'بحیث ان الكثیر من الاسر العراقیة شعرت بالقلق علي اوضاع مواطنیهم فی ایران فی حین ان اوضاع العراقیین فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مناسبة جدا وانهم یشعرون بانهم یعیشون فی وطنهم'.

كما قال رئیس جامعة الامام الرضا (ع) الدولیة مرتضي رجوعی بانه من بین الطلبة الجامعیین العراقیین الـ 4 آلاف الذین یدرسون فی الجامعات الایرانیة هنالك 1500 منهم یدرسون فی جامعات مدینة مشهد وقال، ان سیاسة العتبة الرضویة المقدسة تتمثل فی تطویر العلاقات العلمیة والتعلیمیة مع العراق وتسهیل امور الطلبة العراقیین للدراسة فی الجامعات الایرانیة.

انتهي ** 2342

