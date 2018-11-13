وزير الداخلية الايراني يشيد بنتائج زيارة الاربعينية في اوساط المجتمع

وقال رحماني فضلي، في اجتماع لجنة الاعلام الاقتصادي للبلاد مساء الاثنين والذي عقد برئاسته، ان الزيارة الاربعينية خلال العام الجاري جسدت نشاطا وتكاتفا وتعاضدا في المجتمع وتركت تأثيرات ايجابية وطيبة في اوساط المواطنين.

واضاف، ان الشعب شارك ايضا في مسيرات يوم مقارعة الاستكبار (4 تشرين الثاني/ نوفمبر) بشكل رائع ومنقطع النظير ورفع شعارات ثورية في الدفاع عن البلاد حيث اثمر هذا الحضور عن اصداء واسعة علي الصعيد الدولي.

وتابع: ان شعبنا الباسل والصامد وبفضل حضوره الملحمي لم يسمح للرئيس الاميركي بنيل اهدافه.

انتهي ** 2342

