السفير الايراني في كوبا:

اميركا لا يمكنها كسر صمود الشعب الايراني بالحظر

مدريد / 13 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكد السفير الايراني في كوبا كامبيز شيخ حسني بان اميركا باجراءات حظرها اللاقانونية واحادية الجانب لا يمكنها كسر صمود الشعب الايراني.

وقال شيخ حسني في تصريح ادلي به لصحيفة 'تراباخادورس' الكوبية ان اميركا تفرض الضغوط والحظر علي الشعب الايراني بذرائع كاذبة وفارغة في حين انها تقدم الدعم المالي والسياسي والعسكري واللوجستي منذ 70 عاما لسياسات الكيان الصهيوني التوسعي والداعي للحرب والقاتل للاطفال.
وحول خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي وخروجها من معاهدة الصداقة الموقعة مع ايران في العام 1955 ومدي تاثير هذه السياسات علي السلام والامن في المنطقة والعالم قال، ان ترامب بخروجه من معاهدات دولية مثل الاتفاق النووي ومعاهدة الصداقة مع ايران ومعاهدة تغييرات المناخ واليونسكو واطلاق حرب تجارية ضد الصين واوربا، قد اثبت للعالم بان حكومته ناقضة للعهود والقوانين ومتغطرسة وقد تحولت الان الي اكثر الحكومات عزلة في تاريخ اميركا علي الصعيد الدولي.
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اميركا لا يمكنها كسر صمود الشعب الايراني بالحظر

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