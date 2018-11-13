طلبة من 12 دولة يدرسون في جامعة التقريب بين المذاهب الاسلامية

طهران/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – اعلن رئيس جامعة التقريب بين المذاهب الاسلامية في ايران محمد حسين مختاري ان الجامعة عقدت مذكرات تفاهم مع 30 بلدا في مجالات تبادل الطلبة وغيرها، لافتا الي ان 120 طالبا من 12 دولة يدرسون في هذه الجامعة.

واضاف مختاري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان القسم الدولي في الجامعة وقع علي مذكرات تفاهم مع اكثر من 30 دولة ويشمل تبادل الطلبة الجامعيين واقامة دورات لتعليم اللغة وغيرها وهو ما دخل حيز التنفيذ كما ان الجامعة دشنت موقعين علي شبكة الانترنت باللغتين العربية والانكليزية.
وتابع: ان 40 طالبا من بلدان عديدة معظمهم من افريقيا وافغانستان منحتهم الجامعة زمالات دراسية خلال العامين الاخيرين.
ولفت الي ان اكثر من 120 طالبا جامعيا ينتمون الي 12 بلدا كالسنغال والعراق وسوريا ولبنان وايطاليا وغيرها يدرسون في الجامعة حاليا في مختلف المراحل.
ونوه الي ان 70 وفدا اجنبيا من 30 بلدا زاروا الجامعة في غضون العام والنصف الاخير.
واشار الي ان العراق دعا الي الاستفادة من تجارب الجامعة في تأسيس نظيرة لها في هذا البلد كما ان وفدا اكاديميا من جامعة رودن الروسية زار ايران ومن المقرر فتح فرع للجامعة في الاسبوع المقبل، كما ترتبط الجامعة بعلاقات وثيقة مع اندونيسيا.
واوضح ان الجامعة تأسست وفق توجيهات قائد الثورة والتي تعد الداعم النظري والعلمي لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية، واصفا الجامعة بأنها مؤثرة للغاية في مجال الحد من الافكار التكفيرية.
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علمي آموزشي

جامعة تقريب المذاهب الاسلامية

حسين مختاري

الدين

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طلبة من 12 دولة يدرسون في جامعة التقريب بين المذاهب الاسلامية

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