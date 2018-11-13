الشركات الألمانیة تستطیع الاتجار مع إیران بسهولة

ویزور وزیر الخارجیة الألمانی السابق ایران حالیا علي رأس وفد إقتصادی یضم عددا من المدراء العامین وممثلی الشركات الصغیرة والكبیرة فی بلاده.

وخلال لقائه محافظ المصرف المركزی الایرانی 'عبد الناصر همتی'، أعرب غابریل عن أسفه حیال عودة الحظر الأمیركی ضد إیران.

وأكد، ان أحد أهداف الإتفاق النووی هو تعزیز العلاقات السیاسیة والإقتصادیة بین أوروبا وإیران مؤكدا، ان ألمانیا ما زالت راغبة فی تعزیز التعاون الإقتصادی مع الجمهوریة الإسلامیة.

من جانبه، أكد محافظ المصرف المركزی 'عبد الناصر همتی'، ان محاولات أمیركا لم تمكنها من تحقیق هدفها الرئیس؛ ولكن مع ذلك فقد تم اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الحظر المفروض.

وأضاف انه؛ تم إحتواء التداعیات السلبیة للحظر عبر إجراء التخطیط المدروس والإجراءات اللازمة لتطویر العلاقات التجاریة مع دول الجوار.

وقال همتی، ان المتوقع من الإتحاد الأوروبی اتخاذ اللازم لفتح هذه القنوات المالیة علي وجه السرعة.

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