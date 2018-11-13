وزیر الخارجیة الألمانی السابق:

الشركات الألمانیة تستطیع الاتجار مع إیران بسهولة

طهران/13 تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا- أعرب وزیر الخارجیة الألمانی السابق 'زیغمار غابریل' عن أمله فی فتح قنوات مالیة بین إیران وأوروبا، لافتا الي ان آلاف الشركات الألمانیة الصغیرة والكبیرة التی لیست لدیها أیة علاقة وتداول مع أمیركا، یمكنها الدخول فی تبادل تجاری مع إیران.

ویزور وزیر الخارجیة الألمانی السابق ایران حالیا علي رأس وفد إقتصادی یضم عددا من المدراء العامین وممثلی الشركات الصغیرة والكبیرة فی بلاده.
وخلال لقائه محافظ المصرف المركزی الایرانی 'عبد الناصر همتی'، أعرب غابریل عن أسفه حیال عودة الحظر الأمیركی ضد إیران.
وأكد، ان أحد أهداف الإتفاق النووی هو تعزیز العلاقات السیاسیة والإقتصادیة بین أوروبا وإیران مؤكدا، ان ألمانیا ما زالت راغبة فی تعزیز التعاون الإقتصادی مع الجمهوریة الإسلامیة.
من جانبه، أكد محافظ المصرف المركزی 'عبد الناصر همتی'، ان محاولات أمیركا لم تمكنها من تحقیق هدفها الرئیس؛ ولكن مع ذلك فقد تم اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الحظر المفروض.
وأضاف انه؛ تم إحتواء التداعیات السلبیة للحظر عبر إجراء التخطیط المدروس والإجراءات اللازمة لتطویر العلاقات التجاریة مع دول الجوار.
وقال همتی، ان المتوقع من الإتحاد الأوروبی اتخاذ اللازم لفتح هذه القنوات المالیة علي وجه السرعة.
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الشركات الألمانیة تستطیع الاتجار مع إیران بسهولة

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