لا يحق لأي طرف أجنبي إملاء آرائه بشان الدستور السوري

وأضاف جابري أنصاري في تصريح للصحفيين الاثنين علي هامش لقائه الرئيس السوري 'بشار الأسد'، ان لجنة الدستور السوري الجديد ستشكلها سوريا حكومة وشعبا وعلي الدول الأجنبية عدم التدخل بهذا الشأن.

وتابع بالقول، ان الواقع السوري واضح تماما؛ بما يستدعي إيلاء الإهتمام به في هيكلية لجنة الدستور الجديد لهذا البلد وبما يؤكد ضرورة الا تتولي اي دولة دور الشعب السوري وعدم تجاهل الحقائق السائدة في الساحة السورية.

وصرح كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، قائلا، نحن نعمل جاهدين علي تقديم الدعم لسوريا من أجل تيسير حصولها علي نتيجة محددة من تشكيل لجنة الدستور الجديد وذلك في إطار تقديم الإستشارات الدبلوماسية لها لكن سوريا حكومة وشعبا هي التي تؤدي الدور الرئيس في هذا الجانب.

كما أشار جابري أنصاري الي لقاءاته مع المسؤولين السوريين مضيفا؛ ان هذه اللقاءات تأتي بهدف مناقشة آخر التطورات.

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